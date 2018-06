Inscrições abertas para pesquisa “As PMEs que Mais Crescem no Brasil”

São Paulo — Estão abertas as inscrições para a 13ª edição do levantamento As PMEs que Mais Crescem no Brasil, realizado pela consultoria Deloitte em parceria com EXAME. A pesquisa deste ano apontará as organizações que mais expandiram seus negócios ao longo dos últimos três anos.

Para participar, as empresas que faturaram entre 5 e 500 milhões de reais em 2017 podem acessar o questionário pela página www.deloitte.com/pmes, ler o regulamento do estudo, cadastrar seus dados e responder às perguntas até 6 de julho de 2018.

As empresas com taxas mais elevadas de crescimento no período avaliado classificam-se para um ranking a ser divulgado em 30 de agosto, num evento em São Paulo, no qual serão homenageadas. A relação será também publicada pela revista e pelo site EXAME.

Para os participantes, independentemente da entrada e da posição da empresa no ranking, a organização enviará um relatório completo com os resultados.