Ingresso Rápido dá tchau para o call center – e olá para os smartphones

São Paulo – Sim ou não? Para perguntas com respostas tão binárias, os humanos são cada vez menos necessários. Se até o McDonald’s já está substituindo sua linha de frente, o movimento é ainda mais real nas enxutas startups.

Não é preciso ir muito longe para perceber a tendência: a Ingresso Rápido, marketplace de tíquetes de entretenimento, começou a reimaginar a composição de sua mão-de-obra em 2015. O call center deu lugar a uma equipe focada nas compras pelos smartphones – e, com isso, o empreendimento cresceu 30% e emitiu 10 milhões de ingressos em 2017.

É um bom número, considerando-se o histórico da empresa. Em seus 15 anos de história, a Ingresso Rápido disponibilizou 93 milhões de ingressos e 400 estabelecimentos parceiros. Para seu CEO, Petras Viega, há um bom espaço a explorar ainda: o mercado é estimado em 5 bilhões de reais no Brasil, com base nas bilheterias com sistemas informatizados, mas ainda há outros 5 bilhões de reais espalhados por eventos mais informais.

Do físico ao mobile

Seria difícil chamar a Ingresso Rápido de startup – na verdade, a empresa só começou a se comportar como uma há poucos anos. O negócio foi criado em 2003, quando a casa de espetáculos Tom Brasil pediu um serviço para terceirizar sua venda de ingressos. Após o serviço, a empresa se especializou na venda física de ingressos para diversas casas, atuando como um mistura de atendimento e gráfica.

Na época, apenas 20% das compras eram feitas pelos call centers. A adoção crescente dos telefones para pedir produtos impulsionou esse canal de vendas, que se expandiu para o site da Ingresso Rápido por meio de chats em 2010. No mesmo ano, o mundo viu o lançamento do iPhone 4, que popularizaria o desejo por celulares inteligentes alguns anos depois.

Em 2015, a empresa tinha 80 funcionários no call center – e apenas um na área de tecnologia. Apenas 3% das vendas online eram feitas pelo celular, por meio dos recém-lançados aplicativos para Android e iOS.

Fachada da Ingresso Rápido Fachada da Ingresso Rápido

Veiga, que se tornou CEO da Ingresso Rápido em março de 2016, queria investir mais nos novos canais por acreditar que o mercado poderia seguir a tendência de outros nichos mobile first, como o de mobilidade urbana. A inspiração, claro, veio das então startups 99 e Uber, por exemplo.

“Acredito que centenas desses nichos ainda serão descobertos. O nosso, por exemplo, é o de ingressos. Não acreditava e não acredito que faça mais sentido você imprimir seu ingresso e apresentá-lo, um sistema ainda mais sujeito a fraudes do que o online”, afirma.

Em junho do mesmo ano, inaugurou um sistema de QR Codes integrado aos aplicativos para apresentar ingressos.

Hoje, as vendas pelo mobile representam 60% das operações online da Ingresso Online. Cerca de 70% de todos os ingressos são apresentados pelo QR Code disponível nos aplicativos. “Pode parecer estranho, mas quem mais nos ajudou a crescer foram os bancos. Eles fizeram uma publicidade massiva para o uso de seus próprios aplicativos, o que gerou o costume de transacionar mais pelo mobile”, afirma o CEO.

De lá para cá, a Ingresso Rápido fez mais de 100 atualizações em seus apps, com o maior jeito de metas de startup. Criou um portal para as empresas de entretenimento acompanhamento suas métricas comerciais e financeiras e automatizou processos como o cancelamento de pedidos, por exemplo.

As mudanças foram acompanhadas pela reestruturação da equipe. Em menos de três anos, os 80 funcionários do call center viraram 16 (redução de 80%), enquanto a equipe de tecnologia saltou de 1 para 21 pessoas (alta de 2.100%). A marca mantém 100 pontos de venda físicos, contra “centenas” do passado.

Daqui a dois anos, Veiga imagina que o número de vendas pelo mobile saltará para 90% – impulsionado também pela comercialização por meio do WhatsApp. A empresa também começou a investir nos chatbots – robôs que conversam com os usuários, pelo menos para dar respostas binárias, ainda que afirme que os humanos são necessários especialmente para a checagem de informações para prevenir fraudes.

A Ingresso Rápido espera repetir o crescimento de 30% visto em 2017, inclusive em faturamento. Se alcançar esse feito, já pode acrescentar essa métrica na sua lista de “como se tornar uma startup.”