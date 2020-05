Grupo Zap cria plataforma de benefícios para apoiar mercado imobiliário

O Grupo Zap, portal online de compra e aluguel de imóveis, anuncia o lançamento da plataforma #TodosPorTodos, para ajudar o ecossistema imobiliário durante a crise causada pela pandemia de coronavírus. Na nova plataforma, voltada para profissionais do mercado imobiliário, os usuários terão acessos a benefícios exclusivos para o período e conteúdos gratuitos da empresa. “Entendemos que, como um marketplace, temos a obrigação de atuar ajudando o setor neste momento”, diz a diretora de marketing do grupo, Mariana Ferronato.

A plataforma oferece serviços gratuitos e produtos com desconto de 57 empresas parceiras, entre elas CredPago, DocuSign, MRV, Cupola Agência e Banib. Elas disponibilizaram ferramentas de realidade virtual, plataformas de atendimento à distância e sistemas de assinatura eletrônica de documentos, necessários para o processo de venda e aluguel online de imóveis.

A empresa acredita que este tipo de produto digital será necessário não só para o período atual, mas também para o futuro do mercado. “Essa hiper digitalização que está acontecendo agora, com tour virtual e vistoria online, tende a não morrer quando isso acabar. Elas não vão substituir a visita final, mas as pessoas sem dúvida vão utilizar mais esse tipo de recurso”, diz Ferronato.

Fora o acesso aos benefícios, o Grupo Zap disponibilizou gratuitamente sua plataforma de vídeos online Conecta Imobi Academy. Há material sobre marketing, vendas, gestão, tendências de mercado e cases de sucesso. Além disso, todas as palestras e entrevistas realizadas durante o evento anual Conecta Imobi estarão disponíveis.

A empresa também divulga no #TodosPorTodos uma série de pesquisas que sua equipe de economia está realizando para entender as necessidades do mercado no cenário atual.

Uma das análises feitas, por exemplo, mostra que a maior demanda dos consumidores durante o período de isolamento social é pelo endereço completo dos imóveis, para que possam ver a vizinhança em ferramentas online. Enquanto a principal preocupação dos profissionais é colocar fotos de alta qualidade das casas e apartamentos nos sites. “A informação leva inteligência para o mercado adotar melhores práticas”, afirma a diretora de marketing.

O Grupo Zap, que nasceu da fusão dos portais Zap e Viva Real, tem 8,3 milhões de anúncios de imóveis e recebe 50 milhões de visitas por mês. No começo de março, a empresa de venda online OLX comprou o grupo por 2,9 bilhões de reais. A transação está sujeita a aprovações de órgãos reguladores e está prevista para ser finalizada no segundo semestre deste ano.