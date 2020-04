Grupo Nexxera lança movimento #PagueSeuFornecedor

O Grupo Nexxera, de Florianópolis, lança o movimento #PagueSeuFornecedor nesta semana no Brasil. A iniciativa, liderada pelo presidente do grupo, Edson Silva, pretende estimular empresários a continuar pagando seus fornecedores, que são, na maioria dos casos, pequenas e médias empresas. O movimento foi inspirado no manifesto #nãodemita, assinado por mais de 4.000 companhias.

A Nexxera, que intermedeia transações financeiras e mercantis de clientes como Caixa, Citi Bank, Lojas Renner, Grupo Pão de Açúcar e Fiat, percebeu que 85% das cadeias de pagamento envolvem micro e pequenos fornecedores, que recebem cerca de 20% do total pago pelas grandes empresas.

O problema é que os negócios menores não têm reservas para manter-se fechados por muito tempo e, na maior parte das vezes, tem dificuldade para acessar crédito no mercado. “Quando uma empresa deixa de pagar o pequeno, ele quebra, não tem reservas”, afirma Silva.

Observando o cenário brasileiro, o grupo percebeu que as indústrias estavam negociando prazos de pagamento, adiando para daqui a 60 ou 90 dias, o que poderia dificultar a vida financeira dos micro e pequenos negócios. Por isso, Silva decidiu criar o movimento.

A ideia do projeto é que as empresas que estejam com o faturamento equilibrado se comprometam a pagar a cadeia de fornecimento. “O empresário tem que ter consciência de que temos um papel social importante na manutenção da empregabilidade e da renda média”, afirma Silva.

O executivo está confiante de que outras empresas vão apoiar publicamente a iniciativa. Guilherme Benchimol, presidente da XP Investimentos, por exemplo, se uniu ao movimento. Outros empresários que quiserem participar podem se inscrever pelo site.