Governo dá financiamento sem juros para criadores de negócios geniais

São Paulo – Depois do programa Juro Zero Empreendedor, focado em financiar microempreendedores individuais, é a vez de pequenas e médias empresas inovadoras terem acesso a uma linha de crédito com condições mais favoráveis do que as tradicionalmente vistas no mercado.

O Governo do Estado de São Paulo lançou o programa Juro Zero Inovação, que terá oito milhões de reais disponíveis para financiar projetos de potencial inovador feitos por startups e PMEs. Os recursos provém de instituições como a Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) e o Fundo Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcet).

Como funciona o Juro Zero Inovação?

O Programa Juro Zero Inovação subsidiará duas linhas de crédito já disponibilizadas pela Desenvolve SP: a Linha de Incentivo à Tecnologia, para empresas com faturamento anual entre 360 mil reais e 300 milhões de reais; e a Linha Inovacred, da Finep, para empresas com faturamento anual de até 90 milhões de reais.

Essas linhas podem financiar projetos de inovação que abranjam desde a introdução de novos produtos, serviços e processos no mercado (incluindo a compra de máquinas e equipamentos) até o aperfeiçoamento de tecnologias já existentes, inovações de organização da empresa e ações inovadoras de marketing.

O prazo para pagamento dos empréstimos pode chegar até dez anos, já incluso período de carência de até dois anos. O juro zero será concedido para as empresas que mantiverem as prestações do financiamento pagas em dia. No caso de inadimplência, os juros cobrados poderão variar de 0,33% a 0,56% ao mês, mais possível variação da taxa Selic, por parcela em atraso.

Quem pode acessar o financiamento?

As empresas poderão acessar crédito com juro zero e prazos de até dez anos para pagamento. Inicialmente, poderão pleitear financiamentos por meio do Juro Zero Inovação somente empresas que já tenham concluído o PIPE – Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Mais de 1.500 empresas já passaram pelo PIPE, mas a estimativa é de que 192 delas estejam aptas a apresentar seus projetos à Desenvolve SP, que poderão ser financiados em até 100%. Isso porque, segundo a agência, a primeira rodada do Juro Zero Inovação focará em projetos maduros e já validados, que necessitam de condições especiais de financiamento para conseguirem tração e ampliamento de mercado.

Como pedir o financiamento?

As empresas aptas poderão submeter seus projetos para análise de viabilidade econômica e enquadramento da linha de crédito no site da Desenvolve SP. Após criar um login e senha, os empreendedores devem preencher as informações de cadastro necessárias e anexar a documentação exigida pela instituição financeira. Para mais informações, os interessados podem ligar no telefone (11) 3123-0464 ou enviar um e-mail para atendimento@desenvolvesp.com.br.