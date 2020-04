Google oferece programa de mentoria gratuito para pequenas empresas

O Google lançou um novo programa de mentoria, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora (RME), para ajudar as pequenas e médias empresas brasileiras durante a crise causada pelo novo coronavírus. No “Cresça com o Google”, empreendedores poderão tirar dúvidas e receber orientações de profissionais sobre gestão de negócios.

A mentoria é dada por 30 mentoras da RME. Durante dois meses, elas irão oferecer 120 sessões de 30 minutos diariamente para os empreendedores interessados. As conversas poderão ser sobre seis temas: vendas online; finanças e contabilidade; inteligência emocional para empreendedores; inovação e modelos de negócio; apoio jurídico; e marketing digital.

Cada pessoa só poderá participar de uma mentoria por tema a cada 30 dias. O agendamento para as sessões ficará aberto até o final de junho de 2020 no site. Para se cadastrar, é necessário ter uma conta Google. Antes da reunião, é preciso enviar dados pessoais, do negócio e as principais dúvidas sobre o tema.

De acordo com a empresa, a mentoria foi criada para auxiliar as pequenas empresas e também para oferecer uma renda extra às mentoras que estão participando do programa. “Com a pandemia do covid-19, pequenas e médias empresas precisam, mais do que nunca, ajuda para manter seus clientes, receitas e funcionários”, afirma Valdir Leme, head de marketing do Google Brasil.

No final de março, o Google anunciou que iria destinar 340 milhões de dólares em créditos no Google Ads para as pequenas e médias empresas do mundo. A companhia também liberou 20 milhões em espaço publicitário para anúncios de utilidade pública voltados para PMEs, como fundos de ajuda humanitária e programas governamentais.