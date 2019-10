Google lança site para pequenas empresas aparecerem na internet

Aparecer na internet, conquistar consumidores e trabalhar de forma mais eficiente. Todos esses são desafios dos donos de pequenas e médias empresas — e que o Google vem oferecendo suas soluções há tempos.

O buscador lança agora a página “Google para PMEs”. O site foi desenvolvido para ajudar empreendedores a darem os primeiros passos ao colocar seus negócios no universo online.

A novidade foi apresentada hoje (5), Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. O “Google para PMEs”, já disponível em português, cria um plano personalizado aos empreendedores em três passos.

É preciso preencher as informações básicas do negócio, determinar seus objetivos e ler o passo a passo de como usar ferramentas do Google para atingir tais metas. Entre essas ferramentas estão recursos gratuitos, como o Google Meu Negócio; recursos pagos, como o Google Ads; e recursos com ambos os planos, como o G Suite.

O “Google para PMEs” também tem informações de treinamentos presenciais, patrocinados pelo Cresça com o Google, e explica como usar o aplicativo gratuito de conhecimento Google Primer.

Lacuna de mercado

Um endereço físico cadastrado nas buscas, um site ou uma página nas redes sociais são medidas que não pedem nenhum investimento inicial além da dedicação do empreendedor e podem ser o que faltava para deslanchar o empreendimento. Mesmo assim, a lacuna ainda é grande. Segundo o Google, quatro a cada dez pequenos e médios negócios brasileiros ainda não tem presença online.

No último ano, as ferramentas de busca e publicidade do Google ajudaram a movimentar 41 bilhões de reais em atividade econômica para 60 mil negócios. O Brasil é um dos cinco maiores mercados para a empresa, desde as buscas até a plataforma de vídeos YouTube.

De acordo com a gigante de tecnologia, seis a cada dez potenciais consumidores descobriram empresas primeiro pelo buscador Google em 2018. Consumidores têm quatro vezes mais chance de considerarem sua empresa confiável se encontrarem comentários, promoções e respostas a outros clientes.

Estabelecer uma presença nas pesquisas permite atingir novos consumidores, independentemente do tamanho e da maturidade da empresa, afirmou anteriormente a EXAME Rodrigo Rodrigues, diretor de soluções de marketing do Google. Agora, empreendedores terão mais uma ferramenta da gigante de tecnologia para ajudá-los nessa tarefa.