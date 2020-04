Goldman Sachs disponibiliza curso online gratuito para empreendedoras

A fundação americana Goldman Sachs Foundation está oferecendo gratuitamente o seu programa 10.000 Women para mulheres de todo o mundo. O programa é um conjunto de cursos online voltados para educação empresarial e está disponível em inglês, português e espanhol.

O programa oferece treinamento prático para mulheres em todos os aspectos empresariais, de finanças a marketing e negociação. “Em resposta à incrível pressão que as pequenas empresas enfrentam atualmente, estamos lançando nosso curso on-line de maneira mais ampla”, disse Charlotte Keenan, Diretora Global do 10,000 Women no Goldman Sachs.

Para se adaptar a rotina das empreendedoras, o curso foi dividido em dez módulos, que podem ser acessados separadamente. As alunas podem escolher fazer somente os cursos que atendem às suas necessidades. “Nosso curso 10,000 Women ajuda as pequenas empresas a gerenciarem seu dia a dia e planejarem o que está por vir, compartilhando as melhores práticas com outras empresárias”, afirma Keenan em nota.

As participantes do programa são inseridas em uma rede global de empreendedoras, onde podem compartilhar experiências e interesses. Em um fórum online, todas as participantes do mundo estão conectadas e podem se apoiar. As mulheres que concluem todos os 10 cursos entram para a comunidade Goldman Sachs 10,000 Women Alumni, onde eventos, programas de bolsas de estudo e treinamentos adicionais são oferecidos.

Os cursos online foram feitos pela Universidade de Leeds, instituição de ensino do Reino Unido. Em parceria com acadêmicos do mundo todo, a universidade adaptou o currículo presencial original do Goldman Sachs 10,000 Women para o modelo de ensino à distância.

É possível acessar os 10 cursos pelo site. Veja abaixo as opções disponíveis:

1 – Expanda seus negócios

2 – Fundamentos de Finanças da Empresa

3 – Fundamentos de Liderança

4 – Fundamentos de Clientes e Concorrência

5 – Fundamentos de Planejamento Financeiro

6 – Fundamentos de Vendas e Marketing

7 – Fundamentos de Operações

8 – Fundamentos de Gerenciamento

9 – Fundamentos de Financiamento

10 – Fundamentos de Negociação