Fundo de Bill Gates investe em óleo de palma sintético

A Breakthrough Energy Ventures, que conta com Bill Gates no comando, lidera uma rodada de investimentos de 20 milhões de dólares para a C16 Biosciences, uma startup de Nova York que desenvolve alternativas sustentáveis para o óleo de palma.

A startup, fundada há três anos, usa micróbios para converter resíduos alimentares e derivados industriais em óleo de palma sintético, o qual, segundo a empresa, pode substituir a versão derivada da planta.

O investimento será usado para aumentar a equipe e o alcance da tecnologia. A C16 Biosciences faz parte de um número crescente de startups que focam no desenvolvimento de alternativas.

O interesse em alternativas ao óleo de palma cresce diante da necessidade de reduzir seu impacto ambiental. A maior parte do óleo de palma é produzida nos trópicos, onde empresas frequentemente destroem florestas ricas em carbono para dar espaço às plantações.

Muitos produtores fazem queimadas como maneira barata de limpar florestas e terras agrícolas, o que se soma às emissões de gases de efeito estufa do processo e destrói a rica biodiversidade da região.

Mercado bilionário

O mercado de óleo de palma se expande rapidamente e pode movimentar quase 93 bilhões de dólares no próximo ano.

Desde meados dos anos 90, depois que pesquisas mostraram que óleos vegetais são prejudiciais à saúde, grandes marcas de alimentos optaram por usar o óleo de palma, que não contém gorduras trans. Agora, o óleo é usado em mais de 50% dos produtos de consumo, de acordo com a organização sem fins lucrativos Palm Oil Investigations.

A Breakthrough Energy Ventures quer investir em empresas com potencial para reduzir as emissões em até 500 milhões de toneladas por ano. Os investidores do fundo incluem o fundador da Amazon.com, Jeff Bezos, o dono do Virgin Group, Richard Branson, e Michael Bloomberg, fundador e acionista majoritário da Bloomberg LP.