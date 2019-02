São Paulo – A Anacapri, do grupo Arezzo&Co, tem cinco lojas próprias e 50 franquias. A marca é especializada em calçados flats (sem salto) e as sapatilhas são o carro-chefe da rede, com mais de 30 opções de cores e estampas.

A área para abrir uma franquia vai de 40 m² a 50 m² e é preciso ter uma equipe de, no mínimo, quatro funcionários. O faturamento médio mensal é de 150 mil reais.

Investimento inicial: 500 mil reais

Prazo de retorno: 36 meses