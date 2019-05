Fintech que ajudou a pôr no ar o Banco Original recebe aporte de US$ 50 mi

São Paulo — A produtora de software Technisys – que, entre outros projetos, atuou na criação do Banco Original, implementado em apenas um ano – acaba de receber um aporte de 50 milhões de dólares da empresa de investimentos de risco Riverwood Capital, do Vale do Silício.

Miguel Santos, CEO da Technisys, disse a EXAME que o plano é empregar esses 50 milhões de dólares tanto para desenvolver novas tecnologias e incorporá-las aos produtos como para expandir as operações em mais lugares – principalmente na América do Norte e na Europa.

“Nossa solução é 100% personalizável. Ela emprega interfaces de programação abertas, prontas para open banking; e permite que um novo serviço financeiro entre em operação rapidamente”, diz Santos.

A empresa tem atuado em duas frentes: fornece software para instituições financeiras tradicionais que querem modernizar suas operações; e também para novos bancos digitais, como foi o caso do Original. Além dele, a Technisys tem clientes como os bancos Itaú e HSBC e a Veloe, que processa pagamentos em pedágios e estacionamentos.

A Technisys, que foi fundada em Buenos Aires em 1996, hoje tem sede em Miami e atua em mais de uma dezena de países. Um dos seus cinco centros de desenvolvimento de software fica em São Paulo, onde ela tem uma equipe de cerca de cem profissionais.

A empresa já havia, antes, recebido aportes de investidores como Alta Ventures, Kaszek Ventures, Oria Capital e Endeavor Catalyst.