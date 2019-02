EXAME MENTORIA PME reúne CEOs estrelados para orientar empreendedores

São Paulo — Já estão abertas as inscrições para a edição 2019 do programa de desenvolvimento de empreendedores EXAME MENTORIA PME. O programa reúne um time estrelado de CEOs e ex-CEOs de grandes empresas, além de especialistas das mais variadas áreas para apoiar o empreendedor ao longo de um ano, ajudando-o a superar obstáculos e a dar um novo impulso a seu negócio.

O EXAME MENTORIA PME é dirigido a empresários, herdeiros, sócios e presidentes de empresas. O programa deste ano inclui sete encontros em São Paulo, entre abril e novembro. Em cada um deles, o participante terá uma conversa individual com um renomado CEO que vai atuar como seu mentor.

Cada encontro inclui, também, painéis e workshops conduzidos pelos professores da Fundação Dom Cabral para troca de experiências e ampliação do conhecimento. Traz, ainda, palestras com líderes de negócios que permitem aprender com seus sucessos e fracassos, além de oportunidades para aprendizado e relacionamento com empreendedores de variados ramos de atividade.

Antes do primeiro desses encontros, o participante é entrevistado pela equipe de EXAME. O objetivo é reunir informações como seu perfil, o histórico de sua empresa, o atual momento do negócio e as questões estratégicas a ser debatidas com o mentor. Com base nessa análise, a equipe indica o CEO mais adequado para apoiá-lo ao longo do ano. O empreendedor tem, então, a oportunidade de expor ao mentor suas dúvidas, angústias e as questões mais críticas de seu negócio.

Em anos anteriores, foram mentores do EXAME MENTORIA PME executivos como Alexandre Costa, fundador da Cacau Show; Joakim Thrane, presidente da DHL Express para a América Latina; Marcelo Queiroz, da TetraPak; Marcos Ferraz Bosi, do Grupo Fleury; Paula Bellizia, da Microsoft e muitos outros.

Veja outras informações e inscreva-se no site do EXAME MENTORIA PME.