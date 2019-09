31 eventos para empreendedores que acontecem em setembro

São Paulo – Quer abrir o seu próprio negócio, mas não sabe como? Ou já tem uma empresa, mas está em dúvida sobre como levá-la para frente? Seja qual for o seu caso, a resposta é a mesma: busque mais conhecimento.

Para ajudá-lo na tarefa, EXAME selecionou algumas atividades voltadas a empreendedores que ou ocorrem ou encerram suas inscrições no próximo mês.

Há cursos, encontros de networking, eventos, palestras e seleções para startups, por exemplo. Algumas das atividades são, inclusive, gratuitas.

Confira, a seguir, os eventos para empreendedores que acontecem em setembro:

1 — Aceleração Spin

Inscrições: até 15 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir da segunda quinzena de outubro

Onde: todo o Brasil

A Spin, rede de aceleradoras startup+indústria do Brasil e uma das dez melhores do país conforme o Startup Award 2018, abriu as inscrições para o sétimo ciclo de aceleração. O programa é destinado a startups de todo o país que desejam ganhar escalabilidade nos negócios.

Com metodologia exclusiva do Vale do Silício no Brasil, o processo tem como foco as validações e ajustes necessários ao crescimento sustentado e consequente sucesso das startups. Ele ainda oferece programa de governança corporativa para startups, coaching em grupo e individual, treinamentos e workshops, mentorias com grandes especialistas em diversas áreas, suporte jurídico, assessoria de imprensa e conexão com possíveis clientes e potenciais investidores. O programa tem 12 semanas de duração.

2 — AEx 2019

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 1.420

Data da atividade: 25 e 26 de setembro

Onde: São Paulo

A edição de 2019 do evento AEx terá uma estrutura com mais de oito mil metros quadrados de área do evento para trocas e aprendizados sobre trade marketing, com um grupo de 30 expositores. O evento é promovido pela Involves, que atua há mais de dez anos no segmento e é responsável pelo desenvolvimento de um software para gestão de trade marketing e monitoramento de equipes de campo em tempo real utilizado por mais de 50 mil pessoas.

3 — Avellar Media Experience

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 5.000

Data da atividade: 28 e 29 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

O Avellar Media Experience é uma imersão em como crescer negócios no ecossistema social e digital. O evento é dividido em workshops e mentorias sobre como construir uma máquina de geração de demanda com marketing e vendas, como modelar finanças e modelos de negócio, e os modelos de governança das empresas que mais crescem. O participante conhecerá as estratégias da Avellar Media para clientes como XP Investimentos, Prudential Concerts, Stone Pagamentos e Texaco Lubrificantes.

4 — B.Lab

Inscrições: até 16 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

A Bauducco, marca do Grupo Pandurata, promove a primeira edição de seu programa de aceleração de startups. Por meio do B.Lab, a empresa traz para dentro de casa empreendedores que desejam desenvolver soluções inovadoras para os desafios da companhia.

A iniciativa, realizada em parceria com a Liga Ventures – aceleradora especializada em gerar negócios entre startups e grandes corporações – busca por iniciativas que trabalham em frentes como Supply Chain e Industria, Tecnologia de Alimentos e Embalagens, Inteligência de Mercado/Marketing e Marcas, Excelência em Vendas e Trade Marketing, além de iniciativas voltadas ao negócio de franquias da Casa Bauducco.

5 — Be International

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 17 de setembro

Onde: São Paulo

Os membros da Bicalho Consultoria Legal, Vinícius Bicalho e Renato Alves, irão palestrar no Be International, evento gratuito voltado para empreendedores, empresários, profissionais liberais e investidores interessados em migrar para os Estados Unidos.

6 — Conferência ANPEI de Inovação 2019

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 575

Data da atividade: 25 a 27 de setembro

Onde: Foz do Iguaçu

A Conferência ANPEI de Inovação 2019 espera reunir mais de 1,5 mil profissionais, entre representantes de empresas, agências do governo e instituições de ciência, tecnologia e inovação. O evento irá debate os seguinte temas: Inovação em Modelo de Negócio, Inovação com Base Tecnológica, Inovação para Impacto Social e Ambiental e Ecossistemas de Inovação.

7 — Corporate Venture Capital Workshop

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 250

Data da atividade: 4 de setembro

Onde: São Paulo

Parte de um dos programas do Cubo Network para apoiar as empresas em suas iniciativas de open innovation e de transformação digital, o Corporate Venture Capital Workshop é formatado e ministrado por Flávio Pripas, Corporate Venture Officer na Redpoint eventures, fundo de investimento em venture capital com foco em startups de tecnologia.

A principal proposta das palestras é abordar como as grandes empresas podem realizar investimentos em inovação de uma forma estratégica, além de mostrar como é possível acompanhar as mudanças que surgem a partir de novas tecnologias, modelos de negócio e de comportamentos. Além disso, o programa também pretende auxiliar grandes corporações a manterem o seu grau de relevância, no atual cenário de constantes transformações que ocorrem no mundo corporativo.

O evento possui ao todo cinco sessões, que têm ocorrido desde março de 2019. O tema desta quarta sessão será “Governança e Monitoramento de empresa do portfólio; Valor estratégico para portfólio”.

8 — Day Training ELAS

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 997

Data da atividade: 13 de setembro

Onde: São Paulo

A ELAS, escola brasileira de liderança feminina, lança um treinamento de alto impacto, com duração de 12h, para que mulheres aprendam a lidar com a Síndrome do Impostor e superá-la. O objetivo é ajudá-las a combater uma das origens mais comuns de transtornos depressivos e ansiosos no ambiente de trabalho.

9 — Estação Hack na Estrada

Inscrições: até 16 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 27 de setembro

Onde: Paraná

Empreendedores de Curitiba que buscam mentoria para suas startups de impacto terão a oportunidade de participar da Estação Hack na Estrada, iniciativa do Facebook em parceria com a aceleradora de negócios de impacto social Artemisia.

Projeto itinerante de empreendedorismo, a Estação Hack na Estrada foi criada com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora de impacto social em várias cidades do Brasil.

A iniciativa pretende movimentar o ecossistema localmente, oferecendo para até 25 empreendedores atividades exclusivas: mentoria individual, suporte para modelagem do pitch de negócios e feedback de especialistas. Para participar, são aceitas startups em estágio inicial – com, pelo menos, um protótipo desenvolvido – até empresas em estágio de validação ou primeiras vendas.

10 — Expo Franchising ABF Rio

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 35

Data da atividade: 12 e 14 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

A Expo Franchising ABF Rio é o principal evento de franquias na cidade. Cerca de 200 marcas estarão entre os expositores, entre elas Maple Bear, Pello Menos, Mr. Kids e Goldplus.

11 — ExpoInovação

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 3 e 4 de setembro

Onde: Santa Catarina

Experiências futuristas, inovação social, negócios de impacto, educação, universo das startups, investimentos e os diferentes assuntos que envolvem os ecossistemas de inovação vão estar em evidência na sétima edição da ExpoInovação, em Joinville.

Na terça-feira, 03, o empreendedorismo social vai ser o tema central durante o Fórum de Inovação Social. Também será lançado o programa Smart Money, um fórum para conectar empreendedores, investidores e fundos, com o objetivo de promover o investimento de risco na região norte de Santa Catarina.

No segundo dia da ExpoInovação, 04 de setembro, a educação entra em pauta. No Education Talks, especialistas irão debater “O papel do professor na Nova Era da Educação”, com a demonstração de como o uso de realidade mista e novas tecnologias é cada vez mais frequente e necessário em sala de aula e na preparação dos profissionais. No período da noite,serão revelados os ganhadores do Prêmio Inovação. O prêmio é uma iniciativa do COMCITI, com a intenção de fomentar a inovação e tecnologia, premiando projetos das regiões norte e nordeste de Santa Catarina em três categorias: academia, empresa e comunidade.

12 — Exponential Finance Brazil

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 3.988

Data da atividade: 10 e 11 de setembro

Onde: São Paulo

O Exponential Finance Brazil é um evento oficial da Singularity University, promovido pela HSM. A programação contará ainda com especialistas que vão trazer informações e tendências sobre o futuro dos pagamentos, serviços financeiros, investimentos e seguros. Também abordarão temas que estão mudando as estratégias e o futuro do mercado financeiro, como blockchain e fintech.

13 — Fórum Empreendedoras

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 140

Data da atividade: 19 e 20 de setembro

Onde: São Paulo

Realizado todos os anos pela Rede Mulher Empreendedora, a 8ª edição do Fórum Empreendedoras terá o tema “Propósito e Impacto”. Ao longo dos dois dias de evento haverá diversas ações para as empreendedoras, como as mentorias individuais, um espaço onde elas poderão tirar suas dúvidas e orientar seus negócios. A novidade será a Trilha Empreendedora, um espaço de workshops e minicursos com foco prático. Entre as painelistas já confirmadas estão Mônica Sousa (Mauricio de Sousa Produções), as deputadas federais Tabata Amaral e Joênia Wapichana, Camila Junqueira (CEO da Endeavor Brasil), Nina Silva (CEO da Black Money), Sonia Hess (VP Mulheres do Brasil) e Renata Alves (Quebrada Produções).

14 — Future, Trends & Innovation – Summit’19

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 385

Data da atividade: 12 de setembro

Onde: São Paulo

A região metropolitana de Campinas recebe o Future, Trends & Innovation – Summit’19, evento que discutirá temas relacionados a Negócios, Carreira e Gestão. Empresários, gestores de médias e grandes empresas e profissionais que desejam ocupar cargos de liderança no futuro, vão contar com palestras sobre futuro do trabalho, habilidades e competências do profissional do futuro, educação continuada e liderança na 4ª Revolução Industrial. Realizado pela Inova Business School, a escola de Negócios da Unità Faculdade, a Hub Education e a Inova Consulting, o evento terá como tema “O Profissional da Década 20-30”.

15 — Garagem Duratex

Inscrições: até 30 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: a partir de outubro

Onde: todo o Brasil

A Duratex terá a segunda edição do Garagem Duratex, programa de aceleração de scale-ups do setor de material de construção promovido em conjunto com a Endeavor, organização global e sem fins lucrativos de fomento ao empreendedorismo de alto impacto. O foco está em empresas com alto potencial de crescimento, modelo de negócio escalável e que possuam produtos, serviços e tecnologia aplicados aos setores de construção, reforma e eficiência operacional. O programa Garagem Duratex tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de empresas com modelos e produtos validados e em fase de expansão e escala.

16 — Growth Marketing Experience

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 997

Data da atividade: 20 a 22 de setembro

Onde: São Paulo

O Growth Marketing Experience é um evento sobre estratégias focado em performance de vendas. Com uma linguagem simples nas palestras, plenárias e painéis – e tradução simultânea do melhor conteúdo do mercado americano -, adinâmica do evento é pensada para que o empreendedor volte para casa com um passo a passo exato de estratégias e hacks apresentados para aumento de conversão. O objetivo é mostrar as melhores ferramentas para performance com eficácia.

17 — Ibrachina Challenge

Inscrições: até 3 de setembro, pelo e-mail comunicacao@ibrachina.com.br

Custo: gratuito

Data da atividade: 24 de setembro

Onde: todo o Brasil

Na segunda edição do Ibrachina Challenge, em parceria com a incubadora de empresas Igloo Network, dois cases vencedores terão a oportunidade de participar do Web Summit 2019 em Lisboa, uma das maiores conferências de tecnologia da Europa, com todas as despesas pagas. As startups selecionadas terão 4 minutos para apresentar seus projetos para uma banca de jurados. A premiação inclui 6 meses de incubação, 3 meses de aceleração e integração à curadoria do Igloo Network.

18 — in-cosmetics Latin America 2019

Inscrições: até 17 de setembro, pelo site

Custo: gratuito (inscrição prévia) ou R$ 165

Data da atividade: 18 e 19 de setembro

Onde: São Paulo

A in-cosmetics Latin America 2019 é um evento exclusivamente dedicado a matérias-primas para produtos de beleza e cuidados pessoais. A edição 2019 traz atrações como a Innovation Zone, com matérias-primas lançadas recentemente; Innovation Zone Demonstrations, com apresentações de 30 minutos com experiências interativas; e Spotlight On, área com as tendências em cuidados com cabelo e pele e formulações onde os visitantes poderão conferir propriedades, aplicações e efeitos sensoriais de ativos em produtos finais. Além disso, o Prêmio ABIHPEC – ITEHPEC de Inovação irá destacar novos ingredientes, fórmulas, conceitos e processos revolucionários para o segmento de beleza e cuidados pessoais.

19 — Innovation Program – Service Design

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 900

Data da atividade: 19 a 21 de setembro

Onde: São Paulo

O Garage Criativa, laboratório de inovação que tem ajudado empresas de diferentes segmentos em suas jornadas de transformação digital, oferece aos empreendedores um uma imersão em Service Design. A imersão de 20 horas tem o objetivo de apresentar os melhores caminhos para a construção de um roteiro de serviços que gerem experiências de impacto positivo para os clientes.

20 — Kenoby Talks

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 600

Data da atividade: 26 de setembro

Onde: São Paulo

Em sua quarta edição, o evento de recrutamento e seleção Kenoby Talks traz para a discussão o tema diversidade e inclusão. O objetivo é apresentar grandes histórias de inovação, transformação digital e boas práticas de RH. A proposta é apresentar um panorama sobre os rumos que a área deve caminhar para se tornar, muito em breve, o RH do amanhã, com a chegada das novas tecnologias. O evento foi planejado para ocorrer no formato de trilhas de conteúdo simultâneas e divididas por temas como inteligência artificial, diversidade/inclusão, experiência do candidato, recursos humanos e outros.

21 — Lab Habitação: Inovação e Moradia

Inscrições: até 12 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

Realizado pela Artemisia e Gerdau, em parceria do Instituto Vedacit, Tigre e Votorantim Cimentos – e apoio da CAIXA e CAU/BR –, o Lab Habitação: Inovação e Moradia vai selecionar até 15 negócios de impacto social para uma jornada de cinco semanas de aceleração. Os três negócios que se destacarem ao longo do processo poderão receber capital-semente e acompanhamento personalizado pós-programa.

22 — Launch Your Startup

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 190

Data da atividade: 14 de setembro

Onde: Santa Catarina

Bret Waters, da Universidade de Stanford, desembarca em Florianópolis para ministrar um workshop exclusivo para aqueles que desejam acelerar seus negócios com a expertise do Vale do Silício.

Bret vai ensinar de forma prática a metodologia do Vale do Silício, ajudando os alunos a saírem de uma ideia para um empreendimento pronto para financiamento de forma rápida e eficiente. Passa pelos processos de design thinking, lean startup, modelagem financeira e outros frameworks projetados para levar os produtos ao mercado. Também será discutido sobre plataformas de lançamento efetivas e sobre as diversas maneiras de financiar uma startup, desde investidores anjo até capital de risco.

23 — Legaltech Venture Day

Inscrições: até 8 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 26 de setembro

Onde: São Paulo

A IE Law School, que integra a IE Business School, organiza uma competição mundial de legaltechs que terá sua edição brasileira em setembro. O Legaltech Venture Day quer identificar as principais startups de direito brasileiras para discutir como as transformações digitais afetam o mercado jurídico. A edição brasileira vai selecionar startups que tenham um negócio diferenciado, um time original e que tenha produtos e serviços escaláveis. A equipe vencedora ganhará uma viagem, com todas as despesas pagas, para participar da etapa internacional da competição, em abril de 2020, em Madrid.

24 — ME B2B Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 347

Data da atividade: 19 de setembro

Onde: São Paulo

O evento reunirá profissionais do setor para discutir as principais tendências do comércio eletrônico B2B e trazer práticas e expectativas desse mercado para os executivos de empresas. Neste ano, o ME B2B Summit apresenta o tema “uma jornada além do digital”, com palestras que vão propor uma verdadeira transformação digital no mercado e no mindset dos negócios corporativos. Além disso, a segunda edição traz uma grande novidade: compradores e fornecedores reunidos no mesmo evento.

25 — Mind The Sec São Paulo 2019

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 690

Data da atividade: 17 e 18 de setembro

Onde: São Paulo

O Mind The Sec São Paulo 2019, conferência corporativa brasileira sobre segurança da informação e segurança cibernética, reunirá tomadores de decisões para avaliar impactos e encontrar soluções para o panorama atual da segurança de dados no país, além de contar com espaço para discussões com especialistas do setor sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.

26 — Negócios Digitais

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 19 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

Em um painel com profissionais de referência, o evento Negócios Digitais vai discutir os desafios e competências necessárias aos profissionais que desejam aproveitar as oportunidades que o mercado digital oferece. Os palestrantes são Rafael Sesto (mestre em logística e professor de graduação no Senac, há 19 anos na área com e-commerces B2B e B2C), Adriana Valle (mestre em gestão de negócios, empresária, mentora e professora) e Gustavo Esteves (fundador da Métricas Boss, especializada em Web Analytics).

27 — O Negócio da Moda

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: a partir de R$ 299

Data da atividade: 10 a 12 de setembro

Onde: Santa Catarina

O evento O Negócio da Moda, em sua 5ª edição, ocorre em Camboriú e conta com uma série de palestras e workshops sobre marketing, design e sustentabilidade — todos voltados para o mercado fashion. Entre os convidados deste ano, estão Fernanda Simon (Fashion Revolution) e Manuela Bordasch (Steal the Look).

28 — Programa Petrobras Conexões para Inovação

Inscrições: até 5 de setembro, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: variável

Onde: todo o Brasil

O Programa Petrobras Conexões para Inovação possibilitará a inserção de pequenos negócios e startups no desenvolvimento de soluções para superar desafios tecnológicos propostos pela empresa. O processo vai durar cinco anos e receberá um investimento de até R$ 60 milhões em todo o país. Neste primeiro edital, a previsão é que 10 projetos sejam contemplados com recursos que variam, em média, entre R$ 500 mil e R$ 1,5 milhão. As empresas selecionadas terão em média dois anos para desenvolver seus projetos. Qualquer micro ou pequena empresa inovadora, com ou sem parceria de instituições científicas e tecnológicas credenciadas na ANP, pode apresentar projetos nas áreas de tecnologias digitais, captura e utilização de carbono, novas energias, nanotecnologia, corrosão e catalisadores, conforme os desafios apresentados no edital.

29 — Ramp Up Tour

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: R$ 250

Data da atividade: 19 de setembro

Onde: Rio de Janeiro

O Ramp Up Tour é um encontro que visa educar, trazer benchmarking e conscientizar o mercado sobre a eficiência de novos métodos de vendas para o mercado B2B. Também pretende encorajar os empresários locais a promoverem a revolução digital em seus departamentos comerciais. O evento é organizado pela Ramper, plataforma de prospecção digital para empresas B2B.

30 — Scale-Up Summit

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 27 de setembro

Onde: online

É a terceira edição do Scale-Up Summit, apresentado pela Endeavor, Santander e EY. O evento reunirá mais de 1000 empreendedores de alto crescimento, de diferentes setores à frente de scale-ups, negócios de alto crescimento com modelo de negócio escalável e inovador. No palco, serão mais de 60 nomes que protagonizam a evolução do ecossistema empreendedor no país, representando a nova geração de empreendedores que está atraindo capital do mundo inteiro.

31 — StartOut Boston

Inscrições: até a véspera, pelo site

Custo: gratuito

Data da atividade: 22 a 27 de setembro

Onde: todo o Brasil

O StartOut Brasil, programa de apoio à inserção de startups brasileiras nos mais promissores ecossistemas de inovação do mundo, promoverá seu 8º ciclo de internacionalização.

As startups selecionadas farão uma imersão no ecossistema de Boston, Estados Unidos, para visitar aceleradoras, incubadoras e empresas locais; participar de seminário de oportunidades, reuniões com prestadores de serviços e encontros de negócios organizados pelo programa; além de realizar uma apresentação para possíveis investidores e parceiros.