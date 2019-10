Evento sobre startups começa hoje em São Paulo

São Paulo – A Associação Brasileira de Startups (ABStartups) realiza a partir de hoje a CASE (Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo). Em sua segunda edição, o evento tem o intuito discutir o ambiente brasileiro de startups, com cerca de 25 palestrantes brasileiros e internacionais.

As palestras serão divididas em quatro temas: Pessoas e Cultura, Customer Success [Sucesso com o cliente], Ecosystems [Ecossistemas] e Exits [Saídas]. Entre os palestrantes internacionais estão Jason Lucash, da Origaudio; Andrea Barrica, da 500 Startups/InDinero; Lincoln Murphy, da Gainsight/Sixteen Ventures; Morten Primdahl, da Zendesk e Michele Messina, da Explora International, dentre outros.

Já entre os brasileiros estão confirmados Diego Bredan, da Rock Content; Maurício Vargas, do Reclame Aqui e André Street, da Arpex Capital, dentre outros.

Durante o evento também são conhecidos os finalistas da primeira edição do Pitch Gov SP, projeto realizado em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, e que seleciona startups para ajudar o poder público em demandas como saúde, educação e facilidades públicas.

Na edição do ano passado, mais de 3 mil pessoas estiveram no evento. Neste ano, a expectativa é de um público de 4 mil pessoas. A conferência dura três dias e acontece em São Paulo. Veja a programação completa no site do evento.