Startup brasileira que monta casamentos já quer internacionalizar

São Paulo – Com os objetivos de globalização e apresentação de diferencial de produto e serviços, o Mecasei.com, site de organização de casamentos que já atendeu mais de 270 mil usuários em todo o território nacional passará em 2018 por uma importante reestruturação de marca.

“Nosso propósito é nos distanciar dos competidores nacionais e englobar um mercado de casamentos em termos de soluções oferecidas. A partir de agora, passaremos a atuar com a marca Wedy e com o slogan ‘Todo o amor pelo seu casamento’”, explica Márcio Acorci, partner da startup.

Uma marca forte, que abraça o amor em todas as suas formas, e com uma visão da jornada do casamento muito mais ampla é a nova proposta da plataforma Wedy, que se envolverá em todos os momentos na vida do casal: o antes, o durante e o depois do casamento.

“A construção de uma plataforma mais ampla permite uma interação maior, não só com os noivos, mas como fornecedores de casamentos, convidados e familiares. Criaremos ao mesmo tempo satisfação aos usuários finais, educação para os fornecedores de serviços de casamentos, transparência e segurança ao mercado como um todo”, define Acorci.

Além do “rebranding”, o plano passa por um crescimento acelerado, com capital investido em canais já validados, abertura de outros novos e a evolução do produto que acompanha o potencial da nova marca.

O Wedy é a única empresa a oferecer uma solução que acompanha os noivos desde o pedido de noivado até além do altar.

Enquanto seus players de mercado estão focados em sites de casamento ou listagem de fornecedores, o Wedy está construindo inteligência de mercado baseada em dados para entregar aos noivos sugestões personalizadas e, assim, proporcionar a cada casal organizar o casamento como deseja.

O Mecasei.com foi criado em 2014 e fechou 2017 com o valor transacionado na plataforma em R$ 20 milhões, 65% a mais que em 2016. O site acabou de receber o primeiro “round” de investimento com aporte no valor de R$ 800 mil, em uma rodada liderada pelos investidores anjo Eduardo Smith e Marco Poli.

Criado para solucionar o problema encontrado pelos dois sócios, Márcio Acorci e Daniel Tamiosso, que tiveram dificuldades ao planejarem e organizarem seus próprios casamentos, a plataforma vive um momento de expansão.

“O pensamento é tornar tudo mais fácil, simples, social e divertido na jornada de qualquer casal de noivos, possibilitando a descoberta, o planejamento e a organização do casamento através da internet”, diz Acorci.

O mercado de casamentos vive em constante modificação. O comportamento da geração “millennials”, com a tendência de valorizar a experiência em detrimento da posse e do luxo específicos, é a maior prova das transformações no mercado.

“96% dos Millennials nos EUA já confiam na internet como ponto de partida para o processo de preparação de seus casamentos”, comemora Acorci.

Com uma plataforma tecnológica moderna e uma experiência pessoal e humana, o site auxilia os noivos a planejar, organizar e compartilhar as emoções do casamento.

O site é construído não apenas por tecnologias que estão em voga no mercado de inovação, mas também por um time com experiência em startups com o conhecimento do Vale do Silício.

“Combinamos expertise técnica com soluções de aprendizado de máquina, análise preditiva, processamento natural de linguagem e um big data com mais de 200 mil casamentos vivenciados. Já atendemos noivos em todas as regiões do Brasil”, finaliza Acorci.

“Chegou a hora de voar mais alto e nos apresentar ao mercado internacional. Atender pessoas com o dia a dia agitado, que necessitam dar os primeiros passos na organização do seu casamento e precisam de muita ajuda para definir cada etapa. Temos no Brasil 970 fornecedores cadastrados e uma equipe altamente especializada para atender todas as suas autênticas demandas.”

Texto originalmente publicado no Startupi.