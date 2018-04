Essa máquina imprime qualquer desenho nas unhas em 30 segundos

São Paulo – Uma novidade está chegando aos salões de beleza brasileiros. A O’2 Nails é uma máquina capaz de imprimir qualquer desenho na unha, em apenas 30 segundos.

A máquina, que atraía interessados e curiosos, estava exposta na Feira do Empreendedor Sebrae, no Parque Anhembi. O evento começou sábado, 7, e vai até hoje, 10.

A partir de um aplicativo no celular, a pessoa pode escolher um desenho entre centenas de imagens prontas ou ainda baixar uma fotografia da galeria do celular. Por wi-fi, a máquina recebe o desenho e aplica na unha.

O processo todo leva cerca de 5 a 7 minutos por dedo, já que inclui também a preparação da unha, aplicação de esmalte em gel e secagem. O esmalte em gel é diferente do tradicional, que seca naturalmente: ele precisa passar por uma cabine que emite luz ultravioleta, o que aumenta o tempo de aplicação dos desenhos.

O equipamento está à venda no Brasil há cerca de um ano e é importado da China. Cerca de 80 países já receberam o equipamento, diz Guilherme Rodrigues, assistente de comércio exterior da empresa e responsável pela expansão do negócio.

O preço é de R$ 2.690 pela máquina. A cabine de luz é R$ 65 e o kit de esmaltes, para preparação e finalização da unha, R$ 150. A máquina vem com um cartucho, que imprime cerca de 500 unhas, e o refil custa R$ 200.

Apesar do preço alto, Rodrigues garante que é um bom investimento, por conta do retorno e diferencial para o salão de beleza.

Para divulgar o produto no país, a O’2 Nails firmou parcerias com salões de beleza bem conhecidos, como o estúdio João Franco, em Guarulhos, o salão do Marco Antonio Biaggi, em São Paulo, e a rede de franquias Esmalteria Nacional.

“As parcerias são fundamentais para que o público conheça nosso produto”, afirmou Rodrigues. Além dos salões de beleza, a companhia também quer alcançar eventos, casamentos e festas infantis, para oferecer uma unha decorada e customizada como diferencial.