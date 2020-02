Escola Really oferece inglês e ensino médio dos EUA nos rincões do Brasil

A escola de inglês Really foi fundada em 2017 com o objetivo de levar cursos de inglês de qualidade para o interior do Brasil. Agora, a rede — que tem 70 unidades — passa a oferecer também a modalidade high school, pela qual alunos terminam o ensino médio no Brasil com um diploma dos Estados Unidos. O diploma é interessante principalmente para quem deseja fazer uma faculdade fora do país. “O interior do Brasil manda muita gente para o exterior, mas é difícil encontrar bons professores de inglês”, afirma o empreendedor Édney Quaresma.

A ideia da Really surgiu após uma experiência frustrada com uma franquia de escola de idiomas. Quaresma é um empreendedor do setor de educação com base na região metropolitana de Belém, no Pará. Ele possui seis polos de ensino a distância da Cogna, que juntos somam 9 mil alunos, além de um colégio de ensino básico.

Para diversificar os negócios,o empreendedor comprou uma unidade franqueada de uma escola de idiomas em Castanhal, cidade de 150 mil habitantes na região metropolitana de Belém. Mas o negócio não deu certo. “Percebi que é difícil esse modelo funcionar em cidades menores”, afirma o empreendedor.

Surgiu daí a ideia de oferecer um curso de inglês voltado para cidades do interior. O empreendedor foi aos Estados Unidos e montou uma estrutura na Flórida, com professores norte-americanos, para transmitir aulas de inglês ao vivo de lá para o Brasil. O objetivo com isso é que os alunos tenham contato constante com a pronúncia dos norte-americanos. De volta, começou a oferecer os cursos da Really em seus polos de ensino à distância, como forma de validar o modelo de negócio.

Em 2019, passou a propor parcerias com outros empreendedores do setor de educação. A meta era conseguir dez parceiros, mas a Really fechou o ano com 70 unidades em cidades como Santa Maria da Vitória (BA), com 40 mil habitantes, Brejo (MA), com 33 mil habitantes, e Guajará-Mirim (RO), com 46 mil habitantes. Há também unidades em capitais, como Rio Branco (AC) e Aracaju (SE), mas o foco do negócio está nas cidades com menos de 250 mil habitantes. A rede tem ainda uma unidade na cidade de Hamamatsu, no Japão.

O empreendedor interessado paga um valor inicial de cerca 12 mil reais para a instalação do sistema, um mês de marketing digital e treinamentos. Ele mesmo determina a mensalidade do curso de inglês, que varia de acordo com a região e fica entre 99 reais e 250 reais por mês. A Really fica responsável pelas aulas transmitidas online e pelo material didático, que é vendido a preço de custo ao parceiro, com valor em torno de 50 reais por livro. Em troca, fica com 50% da mensalidade paga pelo aluno.

Para o parceiro, é uma forma de diversificar produtos, usando uma estrutura de salas de aula já existente. Os parceiros da rede são em geral escolas e polos de ensino a distância. O investimento para iniciar o negócio foi de 1,5 milhão de reais. O empreendedor não revela o faturamento do negócio.

A Really tem hoje cerca de 5 mil alunos. Apesar das aulas serem transmitidas pela internet, os alunos vão até a unidade do parceiro para participar — o objetivo é reduzir a evasão, que chega a ser de 50% em cursos totalmente online. Na sala, são auxiliados por um tutor, que tira dúvidas.

High school

A partir deste ano, as unidades Really também passaram a oferecer o high school. Nesse modelo, alunos do ensino médio matriculados no Brasil fazem algumas disciplinas extras, como inglês e história e geografia dos Estados Unidos. Com isso terminam o ensino médio com dois diplomas, um brasileiro e outro norte-americano. Isso facilita a vida de quem deseja estudar ou trabalhar fora.

A modalidade é oferecida em colégios tradicionais de grandes capitais, como Marista Arquidiocesano e Dante Alighieri, em São Paulo. Mas ainda é de difícil acesso para quem vive em municípios menores. A ideia da Really é encurtar essa distância.

Para o empreendedor parceiro, trata-se de mais uma possibilidade de diversificação de sua estrutura educacional. Assim como nos cursos de inglês, a mensalidade é definida pelo parceiro local, de acordo com a realidade do seu mercado, e fica entre 300 e 600 reais. A meta da Really é abrir mais 20 unidades no primeiro semestre de 2020.