Empresa transforma resíduos em matéria-prima

Nas últimas décadas, empresas de diferentes portes passaram a lidar com o desafio de encontrar um destino sustentável (ou não prejudicial ao meio ambiente) para seus resíduos. Atenta a esse cenário, a paulistana Boomera trabalha para ajudar empreendimentos a reciclar resíduos para que virem novamente matéria-prima de todo tipo, como fraldas usadas que são transformadas em baldes e cabides plásticos, entre outras aplicações. Tudo isso por meio de uma rede de mais de 5 000 catadores com quem a empresa trabalha, inclusive para fortalecê-los como agentes fundamentais para a reciclagem e a sustentabilidade.

A empresa participou do programa Braskem Labs Scale de aceleração de empreendedores, realizado pela Braskem. Seu objetivo é encontrar soluções inovadoras que melhorem a vida das pessoas por meio da química e do plástico, impulsionando ideias que concretamente influenciem o dia a dia das pessoas.

Com duração de quatro meses, o programa oferece capacitação personalizada, treinamentos e mentorias individuais com executivos da própria empresa. Há também um Demo Day, evento que atrai investidores ou clientes para os participantes. Veja no vídeo abaixo o depoimento de um executivo da Braskem sobre sua experiência no programa.

E você, tem um negócio que melhora a vida das pessoas? Participe do Braskem Labs Scale.

INSCRIÇÕES ABERTAS em www.braskemlabs.com.