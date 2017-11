Empresa transforma funcionários em personagens de Stranger Things

São Paulo – Você sempre quis ser um herói da Marvel, um power ranger ou um dos personagens de séries como Friends e Stranger Things? Na maioria dos empregos, tal desejo provavelmente seria visto com escárnio. Mas na Hyperion Empreendimentos, empresa construtora de imóveis localizada em Curitiba, os funcionários de fato se tornam tais personalidades da cultura pop – mesmo que seja por apenas alguns minutos.

Desde o começo deste ano, o negócio adotou uma nova estratégia de gestão de pessoas, com o objetivo de fazer com que cada funcionário conhecesse melhor as áreas da empresa. Com isso, passou a gravar vídeos mensais sobre as atividades de cada setor e, sem contar para ninguém, transformá-los em episódios com referências a séries como Friends, Law and Order, Power Rangers e Stranger Things; filmes como O Diabo Veste Prada; e obras do estúdio Marvel, como Doutor Estranho e Guardiões da Galáxia.

“Temos em torno de 60 funcionários. Mas, como somos uma construtora, o destaque costuma ir ao pessoal de comercial e de engenharia. Há muita gente por trás do processo de construção de um empreendimento, então queríamos fazer com que todos conhecessem o que cada departamento por aqui faz e valorizar todo mundo”, explica Lissa Chagas, líder do departamento de comunicação da empresa e idealizadora do projeto.

Porém, a Hyperion não queria fazer vídeos institucionais e técnicos – a idade média dos funcionários na empresa é de 23 anos de idade. “Resolvemos usar elementos da nossa infância ou que estejam em alta com nossos colaboradores. Vimos que o pessoal aqui gosta muito de assistir a filmes e acompanhar séries, então sabíamos que usar isso renderia uma boa homenagem a eles.”

Tudo começa com uma reunião, na qual o departamento de comunicação e de recursos humanos da empresa conversa sobre os departamentos e suas atividades. Depois de decidir qual área será retratada, a equipe agenda um horário em que todas as pessoas do departamento escolhido estejam presentes.

Com uma câmera profissional, são gravadas as atividades comuns do departamento em um dia, como se fosse um vídeo institucional. Nenhum funcionário sabe qual série será usada na hora de editar o vídeo até a exibição para todos da Hyperion.

“De acordo com as cenas que temos, temos uma noção maior do que vamos fazer – pode ser desde uma série até datas próximas, como o Halloween, por exemplo”, diz Chagas. Entre roteiro, captação e edição, o trabalho pode levar até três dias.

O segredo para o sucesso dos vídeos, diz a idealizadora do projeto, é fazer essa união de elementos da cultura pop com as atividades comuns que os funcionários desempenham no trabalho. Por exemplo, em um vídeo sobre o departamento de arquitetura que teve como temática a série Power Rangers, os empreendimentos projetados por eles foram usados para compor o “Megazord” da equipe.

As gravações são apresentadas em uma reunião mensal da empresa – ao todo, sete departamentos já tiveram seus vídeos divulgados. “Temos uma atividade para falar sobre aniversariantes do mês, metas e novos colaboradores. Aproveitamos esse momento para apresentar novas ideias, o que inclui a apresentação dos vídeos”, diz Chagas.

Na área de recursos humanos, os resultados do projeto foram visíveis. “Uma das nossas maiores preocupações é ter funcionários engajados e satisfeitos e, pelo feedback do pessoal, os vídeos ajudaram. As pessoas se sentem mais ligadas à empresa e mais valorizadas”, afirma Helena Wagner, responsável pelo RH da Hyperion Empreendimentos.

Com a popularização dos vídeos entre os funcionários, a empresa resolveu divulgar as gravações por meio das redes sociais. Segundo as funcionárias, as produções agradaram inclusive os clientes da construtora.

“Começamos a divulgar há dois meses e já percebemos que os usuários querem saber quem trabalha aqui dentro. Recebemos comentários positivos, e uma pessoa até comentou o quanto gostaria de trabalhar na nossa empresa”, conta Chagas.