Empresa transforma cadeiras de rodas em triciclos motorizados

A LIVRE Soluções em Mobilidade criou um kit que transforma uma simples cadeira de rodas em um triciclo motorizado elétrico. Uma solução que permite ao cadeirante ter sensações de liberdade, como o vento no rosto, sem depender de outra pessoa.

A empresa participou do Braskem Labs Scale, programa de aceleração de empreendedores realizado pela Braskem que tem como foco encontrar soluções inovadoras que melhorem a vida das pessoas por meio da química e do plástico.

A aceleração tem duração de quatro meses, com direito a capacitação personalizada, treinamentos e mentorias individuais com executivos da própria empresa. Por isso você também confere no vídeo o depoimento de um executivo da Braskem sobre sua experiência como mentor.

E você, tem um negócio que melhora a vida das pessoas?

INSCRIÇÕES ABERTAS em www.braskemlabs.com