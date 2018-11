Empresa que ensina como criar app recebe aporte para crescer

A Engineer.ai Global, uma startup que pretende levar o desenvolvimento de aplicativos de telefone para as massas, captou US$ 29,5 milhões, o que concedeu uma avaliação de quase US$ 100 milhões à empresa de seis anos.

A transação foi encabeçada pela Lakestar, uma empresa europeia de capital de risco fundada pelo investidor Klaus Hommels, e pela Jungle Ventures, uma companhia com sede em Cingapura que financia empresas de tecnologia na Ásia. A DeepCore, braço de pesquisa e financiamento da SoftBank Group, também participou do investimento.

Em junho, a Engineer.ai revelou um site que possibilita que consumidores criem seus próprios aplicativos de software a partir de um menu de recursos conhecidos por qualquer um que use Uber, Airbnb e outros serviços populares. A Engineer.ai terceiriza o desenvolvimento dos programas para uma rede de codificadores espalhada pelo mundo todo.

“Criamos uma linha de montagem para aplicativos que qualquer um pode usar para iniciar seu próprio negócio”, disse Sachin Dev Duggal, fundador da empresa. “Minhas fontes de inspiração foram Henry Ford e a produção do Modelo T.”

A Engineer.ai, que tem operações em Déli, Los Angeles, Tóquio e Londres, obteve US$ 24 milhões em receita até o momento. A empresa prevê que irá gerar uma receita de US$ 100 milhões até o final de 2020.