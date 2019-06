Empresa de balas que começou com R$ 1 expande pelo país

Assim como muitos brasileiros, Ocenir Hermisdorff passou por dificuldades financeiras depois de um plano econômico na década de 90. Farmacêutico de profissão e com uma família para criar, ele voltou para sua cidade natal, Martinópolis, interior de São Paulo.

Para conseguir sustentar a casa, Ocenir Hermisdorff começou a produzir balas de gengibre. No início, tudo era feito em casa e com as mãos, cortando e embalando os produtos. Devido à dificuldade de encontrar o público consumidor, começou a distribuir balas pela cidade em busca de clientes.

O que surpreende na história das balas Dorff é que o investimento inicial foi de apenas R$ 1. “Acho que isso nenhum economista entende. Foi com R$ 1. Com a visão que ele tinha, pegou esse R$ 1, o açúcar de casa e começou a produzir o primeiro doce”, conta o filho e atual diretor da empresa, André Hermisdorff.

Hermisdorff pai já contava com cerca de 25 clientes na cidade quando André, durante uma visita, acabou decidindo morar na cidade e ajudar na venda das balas e na expansão dos negócios. Inicialmente, o sistema adotado para propagação dos negócios foi o de caracol, começando dentro do pequeno município e expandindo para outras cidades e estados.

“O produto foi ganhando fama. Depois começamos a contratar representantes. Hoje estamos além disso, contamos com escritórios especializados que já contam com um corpo formado de representantes, promotores e assim por diante”, diz André.

Em algum momento, porém, os negócios precisam de ajuda para se manterem vivos no mercado. O primeiro contato da família Hermisdorff com o Sebrae foi por meio do outro filho, Fernando Hermisdorff, no curso Empretec. Tempos depois, partir da feira Abradilan, evento voltado para produtos farmacêuticos, a empresa entrou em expansão.

Uma segunda parceria foi feita com o Sebrae-SP para expor as balas Dorff na Feira Natural Tech, em 2016. “Naquele ano, nós dobramos o nosso faturamento, expandimos largamente. Foi muito importante”, conclui André.

Hoje, as balas Dorff são encontradas em quase todo o Brasil. Além de ampliar a variedade de produtos, como a linha Fruit, que promete benefícios para a saúde, a linha diet e o futuro lançamento da linha de cristais macios de gengibre saborizados.

