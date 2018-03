Empresa cria vaso sustentável e autoirrigável que evita a dengue

Que tal cultivar plantas em um vaso com que você não precisa se preocupar em regar sempre e nem com a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue? Essa foi a solução criada pela Raiz, que produz um vaso autoirrigável com um sistema de irrigação interna composto por cordões, que funcionam como uma espécie de raiz artificial. Nele, o reservatório de água é acoplado na parte debaixo do vaso, garantindo umidade para a terra por vários dias, sem a necessidade de regar.

A empresa participou do programa Braskem Labs Scale de aceleração de empreendedores, realizado pela Braskem. Seu objetivo é encontrar soluções inovadoras que melhorem a vida das pessoas por meio da química e do plástico, impulsionando ideias que concretamente influenciem o dia a dia das pessoas.

O programa tem duração de quatro meses, com capacitação personalizada, treinamentos e mentorias individuais com executivos da própria empresa, e Demo Day, evento que atrai investidores ou clientes para os participantes. Por isso, você também confere no vídeo o depoimento de um executivo da Braskem sobre sua experiência como mentor.

