Empresa brasileira de recrutamento Kenoby recebe aporte de R$ 20 mi

A Kenoby, empresa de recrutamento e seleção digital, anuncia que recebeu aporte de 20 milhões de reais do fundo de investimento brasileiro Astella, que tem em seu portfólio empresas como Omie e Resultados Digitais. Até então, em rodadas seed com investidores anjo, a startup tinha levantado 4 milhões de reais.

A companhia planeja utilizar os 20 milhões recebidos para aprimorar seus produtos e ampliar seu número de funcionários, segundo informa o fundador e presidente Marcel Lotufo. Ao longo dos próximos dois anos, a Kenoby deve passar de 100 para 300 funcionários contratados.

Os planos da empresa são adicionar uma camada de inteligência artifical ao software de recrutamento existente. Lotufo acredita que a primeira parte da triagem de candidatos das empresas clientes pode ser feita de maneira automatizada, deixando métodos de qualificação mais profunda, como entrevistas e testes, para fases posteriores do processo seletivo.

Sua preocupação é orientar as equipes de tecnologia para que o algoritmo de triagem não seja enviesado. “Se você souber as características das pessoas que está buscando, é possível ignorar dados como faculdade em que os candidatos estudaram e tomar uma decisão mais assertiva”, explica.

Atualmente, a companhia tem mais de 450 clientes na América Latina, como as empresas de tecnologia Hotmart e Loggi, e grandes companhias, como McDonald’s, Leroy Merlin, Kroton, Renault-Nissan e Alelo. Com o novo investimento, a expectativa da companhia é dobrar seu faturamento em 2020, assim como aconteceu em 2019.

A Astella também espera que a empresa multiplique o faturamento e dobre a base de clientes. O fundo reconhece que o mercado de recrutamento tem muitos competidores, como as empresas Gupy, 99 Jobs e LinkedIn, mas confia que a qualidade do produto da Kenoby a colocará na liderança do mercado em alguns anos.

Edson Rigonatti, sócio da Astella, diz que acompanha o trabalho que Lotufo há cinco anos e que gosta da maneira com que a Kenoby resolve os problemas dos clientes. Ele diz que o fundo decidiu investir na companhia porque encontrou quatro características fundamentais: um time capacitado, um produto melhor que os existentes, um canal de distribuição escalável e um valuation justo.

“A empresa tem um líder capaz, um produto bom, que permite distribuição em larga escala, e processos de venda muito eficientes”, destaca Rigonnati.

Trajetória da empresa

Aos 34 anos, após ter trabalhado em diversas áreas, Marcel Lotufo, ex-headhunter, decidiu empreender. Em 2015, ele decidiu criar no Brasil uma solução digital que ajudasse empresas a recrutar candidatos com mais eficiência e produtividade. Um ano depois, começou a oferecer seu software no mercado.

A primeira cliente da companhia foi a empresa de benefícios alimentares Alelo. Desde então, o portfólio de clientes se expandiu para mais de 450 companhias. “No começo não foi fácil, as empresas não sabiam que precisavam de uma solução assim”, conta o fundador.

A empresa oferece seu software por meio de contratos anuais, precificados de acordo com o tamanho da companhia cliente. O departamento de recursos humanos da cliente é quem opera a ferramenta, que possui mecanismos para gerir desde a seleção de candidatos até o envio da carta de aprovação.

“Recrutamento não é algo que é fácil de se fazer. Para contratar bem, é preciso ter bons métodos. Nós ajudamos os gestores a ir além do currículo”, diz Lotufo.

A metodologia desenvolvida pela Kenoby consegue reduzir o tempo de contratação e o custo operacional do recrutamento em até 50%. Desde que a empresa foi fundada, mais de 150 mil candidatos já foram recrutados pelas empresas com ajuda do software. Mensalmente, a plataforma realiza mais de 2 milhões de candidaturas, segundo a empresa.