Empreendedores brasileiros criam bebida contra ressaca

Você já abusou demais da bebida em um festa ou encontro com os amigos e sofreu com a ressaca no dia seguinte? Ninguém merece trabalhar ou praticar esportes no outro dia com fadiga, mal-estar, perda de apetite e dor de cabeça. E foi pensando em solucionar esse problema que Arthur Guimil e seu irmão gêmeo, Victor Guimil, aficionados por esportes e também por festas, lançaram a One More, a primeira bebida do mercado composta de vitaminas e sais minerais com o objetivo de recompor o organismo com os desgastes do álcool, ou seja, um drink destinado a amenizar a ressaca e que pode ser misturado com todos os tipos de bebida alcoólica.

“Em 2013, após uma experiência internacional de trabalho nos EUA, eu e meu irmão voltamos para o Brasil e começamos a treinar em uma academia em SP. Foi lá que conhecemos o Felipe Paz, até então dono da academia. O Felipe compartilhou sua descoberta sobre o segmento de anti hangover drinks e levamos a ideia para o Campus da USP, onde o MVP começou a ser desenvolvido”, comenta Arthur Guimil, um dos fundadores da startup.

O que mais parecia uma bebida distante da realidade dos ouvidos de qualquer um, virou uma inovação no mercado e a oportunidade da vida dos gêmeos Arthur e Victor Guimil, Felipe Paz e Daniel Santos, que, juntos, realizaram um projeto ambicioso e bem sucedido aos seus 20 anos de idade.

Desenvolvimento

Arthur é formado em Administração de Empresas pela FEA-USP e pela Zagreb School of Economics and Management, na Croácia e seu interesse pelo empreendedorismo vem desde criança, quando seu pai, pianista e grande publicitário, abriu sua produtora de som. “Acompanhei todos os desafios enfrentados por ele, assim como suas conquistas e sempre tive certeza que o melhor jeito de me desenvolver como pessoa e profissional era ter minha própria empresa”.

Para desenvolver a fórmula da One More, foram quatro anos de um processo rigoroso de estudo do mercado nacional e internacional, passando pela importação de produtos norte americanos e europeus e muitos testes em um grande laboratório do Brasil. Segundo Arthur, o maior desafio foi desenvolver um produto funcional, completo em tabela nutricional e ao mesmo tempo saboroso, por isso eles tiveram o suporte de muitos profissionais renomados, entre eles químicos, nutrólogos, e médicos.

“Colocamos muito estudo no projeto – estudos científicos, estudos técnicos sobre legislação e melhores estratégias de marketing e vendas. Outro ponto fundamental para que a gente pudesse tangibilizar a ideia, foi buscar profissionais experientes de todos os setores do modelo de negócio da One More, terceirizar processos fora do nosso expertise e focar nas áreas chave da Startup. A grande validação partiu do MVP, quando organizamos uma festa de final de semestre em 2015, open bar de destilados e One More. Os feedbacks foram levantados e o resultado foi excepcional. Ainda assim, aperfeiçoamos o produto, que foi finalizado em 2016”.

Fórmula

Dentre alguns destaques da composição da bebida estão a Colina, que auxilia na desintoxicação do fígado, o complexo B, que ajuda a manter a saúde dos nervos, fígado e aparelho gastrointestinal e os sais minerais que restauram a hidratação, equilíbrio e PH do sangue. “A ressaca é uma experiência complexa e diferente para cada organismo. O sono, a alimentação e até mesmo fatores emocionais interferem na sua intensidade. A One More não é a cura e sim a solução mais saborosa, conveniente e efetiva para amenizar a ressaca”.

Além disso, um dos diferenciais da bebida é a ausência de açúcar e estimulantes artificiais, o que faz com que ela tenha apenas 4kcal. A One More também não tem contra indicação, ela pode ser consumida como um repositor de vitaminas e minerais pós prática de esportes e ao longo do dia. Todo processo de produção da bebida é terceirizado e feito na cidade de Tietê – SP.

“Seguimos um modelo muito enxuto de atuação na One More, organizando-nos em múltiplas tarefas. Somos em quatro pessoas de linha de frente, sem nenhum funcionário, mas com muitos parceiros”.

Antes da One More, os quatro sócios trabalhavam em rotinas intensas do mercado financeiro e do mercado fitness, Arthur Guimil, por exemplo, estava no Banco Fator trabalhando na análise de empresas negociadas na bolsa de valores do Brasil e criando teses de investimento. Um mentor fundamental para a estruturação do negócio foi Marco Barón, um dos principais nomes do Brasil em Design Cultural.

“O Marcão contribuiu significativamente para que pudéssemos criar uma cultura organizacional centrada em valores compartilhados por todos os cofundadores. A maioria das Startups cresce exponencialmente sem discutir o “fator humano”, sem desenvolver processos de resolução de conflitos e sem discutir a felicidade no trabalho. Essas questões, se não forem discutidas inicialmente, inevitavelmente prejudicarão o desempenho da equipe, podendo até mesmo determinar a falência da Startup. Marco Barón nos provocou com reflexões importantíssimas e nos ajudou a criar um modelo de trabalho extremamente eficiente, transparente e ágil, tendo os valores e a ética como norte para a tomada de decisões”.

A One More já recebeu investimento de quatro investidores-anjo, dois deles sendo de finanças e administração, um de marketing e outro com carreira multinacional. Os valores não podem ser revelados.

O preço sugerido da bebida é R$7,99 e ela pode ser encontrada em aproximadamente 80 pontos de venda entre São Paulo e Campinas e também através do delivery, que atende os principais bairros da zona sul e zona oeste da cidade de SP. No momento eles estão reformulando seu modelo de entregas para aumentar significativamente a capilaridade nos próximos dois anos.

Enquanto 2017 foi um ano de construção de parcerias para a startup, Arthur afirma que 2018 será um ano pautado no crescimento das operações, tanto em distribuição de produto, quanto em presença da marca na vida dos brasileiros. “Pretendemos consolidar nos centros comerciais o conceito “Balance Drink” e oferecer uma solução diferenciada para os consumidores de bebidas que estão cada vez mais críticos. E, para isso, buscamos parcerias sólidas com grandes distribuidores e varejistas”, finaliza.

Texto originalmente publicado pelo Startupi.