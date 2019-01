Em expansão, Yellow chega a Campinas e Belo Horizonte

A startup brasileira Yellow continua o seu movimento de expansão e irá começar 2019 estreando em mais duas cidades do país. No dia 7 de janeiro, os serviços chegam a Campinas, no interior de São Paulo. Uma semana depois é a vez de Belo Horizonte receber a empresa. Porém, ainda não está claro o tamanho da frota ou qual modalidade de transporte (bicicleta ou patinetes) estará disponível nas cidades.

Em setembro último, a companhia anunciou ter levantado US$ 63 milhões em uma rodada de investimento Série A (primeira rodada feita por fundos de investimento de capital de risco). Na época, a Yellow disse que usaria o dinheiro para expandir as cidades de atuação da empresa, além de fortalecer as operações em São Paulo. No começo de dezembro, teve início a primeira fase da expansão, com a chegada de patinetes no Rio de Janeiro e de bicicletas em São José dos Campos e em Florianópolis.

Além disso, a expansão da companhia pretende chegar a Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguai. Desde que começou a atuar, a Yellow teve mais de 1 milhão de corridas realizadas com 5 milhões de quilômetros percorridos.No total, a Yellow já levantou US$ 75 milhões em investimentos desde que foi fundada, em janeiro de 2018.