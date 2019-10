Ebanx é mais novo unicórnio brasileiro, e primeiro da região Sul

A fintech de pagamentos Ebanx é o mais novo unicórnio brasileiro, ou startup avaliada em um bilhão de dólares. Com sede em Curitiba (Paraná), o Ebanx se torna o primeiro unicórnio brasileiro da região Sul do país.

O status foi divulgado pela própria fintech, após um investimento de valor não divulgado feito pelo fundo de capital de crescimento FTV Capital. O Ebanx já havia recebido um investimento do FTV no final de 2017, de 30 milhões de dólares. De lá para cá, o crescimento da fintech foi de 80%.

Segundo comunicado da empresa, o Ebanx continuará a expandir suas operações pela América Latina e tem o objetivo de aumentar o desenvolvimento de negócios em nível global. Até 2022, pretende “ser líder tanto em pagamentos cross-border quanto locais para empresas globais na América Latina.”

Histórico da “carteira sem fronteiras”

O Ebanx começou em 2012, processando pagamentos cross-border (transfronteiriços) para negócios como Airbnb, AliExpress, Pipedrive, Spotify, Uber e Wish.

Os empreendedores Alphonse Voigt, Wagner Ruiz e João Del Valle, na sede do Ebanx se uniram para fundar o Ebanx em 2012, depois de pesquisas próprias estimarem que o tamanho do mercado de pagamentos em sites de outros países no Brasil se situaria entre 5 bilhões e 7 bilhões de dólares ao ano, crescendo com a expansão do comércio eletrônico. A maior inspiração veio do serviço de pagamentos online PayPal.

“Cada país tem suas peculiaridades. Temos o trabalho de entender os sistemas financeiros e oferecer uma plataforma integrada aos clientes”, afirmou Ruiz anteriormente a EXAME.

O Ebanx começou sua expansão pela América Latina em 2016 e já opera em países como Brasil, México, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Equador e Bolívia. A fintech ajudou mais de 50 milhões de latino-americanos a acessarem serviços e produtos globais, e mais de 1.000 sites internacionais a expandirem para a América Latina.

Em abril deste ano, o Ebanx expandiu para o processamento de pagamentos locais. Uma das empresas atendidas é a Resultados Digitais, de Florianópolis. Após atender transações dentro do Brasil, o próximo alvo é a Colômbia, marcado para 2020.