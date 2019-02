DeskMetrics se prepara para embarcar no Startup Chile

São Paulo – A DeskMetrics, startup especializada em métricas em tempo real de aplicativos, foi uma das cinco empresas brasileiras selecionadas na segunda chamada do Start-Up Chile.

O Start-Up Chile é um programa do governo chileno criado para atrair empreendedores do mundo inteiro interessados em desenvolver e expandir os seus negócios. Esta iniciativa tem como meta atrair 1.000 empreendedores até 2014 e transformar o país no centro de inovação da América Latina.

A primeira etapa do programa de incubação do governo do Chile atraiu 22 startups, provenientes de 14 países. Já na segunda etapa, foram 154 startups selecionadas de 33 países dentre as 650 inscritas. Cada startup selecionada receberá um aporte de 40.000 dólares.

Nesta nova etapa no Chile, a DeskMetrics almeja expandir ainda mais os negócios, ampliar o networking com outros potenciais parceiros e clientes, obter mais visibilidade internacional e conhecer melhor as diferenças culturais entre os países.

Toda a equipe da DeskMetrics, incluindo o americano Steve Hazeltine, responsável pela parte comercial da startup em Nova York, estará embarcando no dia 16 de janeiro de 2012 para a cidade de Santiago – Chile. Enquanto isto, os advogados da empresa estão finalizando a incorporação da DeskMetrics nos Estados Unidos para expandir as atividades por lá.