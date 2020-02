Creditas lança loja online para vender produtos com empréstimo consignado

A fintech brasileira Creditas anunciou nesta quarta-feira, 5, a expansão de seu portfólio de produtos. A partir de agora, trabalhadores de empresas conveniadas com a startup poderão comprar produtos usando um empréstimo consignado.

Os primeiros produtos disponíveis na loja da fintech são smartphones. Os funcionários das empresas conveniadas podem comprar os aparelhos online. O valor será parcelado em 24 vezes e será descontado diretamente da folha de pagamento.

Com a solução, a startup pretende ajudar pessoas que não possuem limite suficiente no cartão de crédito para compras parceladas ou que precisam de mais prazo para pagar valores altos. A Creditas planeja, pouco a pouco, aumentar o leque de produtos disponíveis no e-commerce.

O novo produto faz parte de uma estratégia da startup de ir além do mercado financeiro. A empresa, fundada em 2012 para oferecer crédito com garantia de imóvel, já trabalha com linhas de crédito com garantia de veículo, consignado privado e financiamento de veículos.

Em dezembro, a fintech anunciou uma nova modalidade de empréstimo com garantia de imóvel, em que os clientes têm um limite pré-aprovado de até 60% do valor do imóvel usado como garantia. Assim, dentro de cinco anos depois do primeiro empréstimo, os clientes poderão pegar novas quantias sem a necessidade de recomeçar o processo de tomada de crédito.

Antes, em agosto, a companhia comprou a startup Creditoo, e passou a focar também em crédito consignado, além dos modelos de empréstimo com garantia em imóvel e veículos. As novas apostas da fintech foram possíveis porque em julho a empresa recebeu um aporte de 231 milhões de dólares liderado pelo grupo japonês SoftBank.

Para 2020, a meta da empresa, avaliada em 750 milhões de dólares, é continuar a crescer e ampliar seu portfólio de produtos. Além dos empréstimos, consignados e financiamento de veículos, a fintech planeja oferecer soluções completas para a casa, carro e salário do cliente.