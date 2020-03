Covid-19: startup oferece serviço de saúde gratuito para pequenas empresas

Os pequenos negócios estão sendo duramente impactados pela crise causada pela pandemia de coronavírus. Para tentar ajudar durante esta fase difícil, a startup Cuidas decidiu oferecer seu serviço de saúde gratuitamente pelos próximos 30 dias para as pequenas e médias empresas da cidade de São Paulo.

As empresas que quiserem o benefício poderão oferecer para seus funcionários consultas médicas remotas com médicos e enfermeiros cadastrados na plataforma da startup. Dessa forma, os empregados possuem uma alternativa segura caso precisem se consultar com um profissional de saúde durante a crise da doença.

O modelo é similar ao que a startup tem oferecido aos seus clientes desde que o coronavírus começou a se espalhar pelo Brasil.

Como funciona

A Cuidas oferece uma espécie de plano de saúde acessível para pequenas empresas. Em vez de o funcionário poder usar uma rede credenciada em um momento de necessidade, a solução da startup prevê um acompanhamento contínuo dos empregados por meio da visita de médicos e enfermeiros de família ao local de trabalho. Por causa da pandemia, as visitas ultimamente estão sendo feitas virtualmente.

A ideia é que sempre o mesmo médico e enfermeiro atenda o paciente ao longo dos meses, para que haja um acompanhamento do histórico. Para isso, a startup possui um time próprio com 30 profissionais de saúde dedicados ao atendimento clínico. O serviço custa 70 reais por mês por cada funcionário da pequena empresa.

História da empresa

A Cuidas foi idealizada pejo jovem Matheus Silva, engenheiro químico e economista formado nos Estados Unidos. Junto com os amigos Deborah Alves e João Henrique Vogel, Silva fundou a startup em 2018.

O objetivo dos sócios era revolucionar o setor de saúde brasileiro com uma solução mais barata e eficiente. “O brasileiro vai muito ao hospital, 73% das consultas do Brasil são feitas na emergência. Uma boa atenção primária resolveria esse problema”, diz Silva.

Logo no começo da operação, a startup levantou 5 milhões de reais em uma rodada seed liderada pelo fundo de investimento Kaszek Ventures. A startup cresceu 450% de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, segundo Silva.

O número exato de funcionários que a Cuidas atende não é revelado, mas Silva afirma que “milhares de vidas são monitoradas” todos os meses.

Solução virtual

Para os próximos dias, a startup planeja o lançamento de um produto 100% remoto para as empresas, com custo mais baixo por funcionário. A intenção dos sócios é manter o foco na atenção primária, mas conseguindo atender também a demanda de companhias que estão fora da capital paulista.

O modelo foi pedido por algumas empresas fora de São Paulo. Nesse momento de crise, Silva considera que a tecnologia pode ajudar a atender geografias diferentes de forma mais eficiente. No entanto, ele admite que podem existir perdas no exame clínico. “No atendimento remoto, o médico não pode tocar o paciente, aferir pressão ou medir o índice de glicose no sangue”, diz Silva.

Ainda assim, a solução pode funcionar bem para casos pontuais, como uma enxaqueca ou dor de barriga, segundo o sócio. Os detalhes finais do projeto estão em definição. “Estamos amarrando os pontos para lançar nos próximos dias”, afirma o fundador.