Coronavírus: franquia de produtos de limpeza cria modelo de delivery

Para se adaptar à crise trazida pela pandemia do coronavírus, a rede de franquias de produtos de limpeza Ecoville criou um novo negócio. A empresa acaba de lançar o Ecoville Express, loja compacta de produtos de limpeza, em que o franqueado atua em home office e faz as entregas delivery, com o meio de transporte de sua preferência.

O investimento é de 39.000 reais e retorno de faturamento de 15.000 reais. Atualmente, o modelo de franquias também permite o delivery, mas apenas com automóveis utilitários comprados para esse fim. A compra do automóvel específico exigia um investimento extra de 40 a 45.000 reais. Com o novo modelo, a entrega pode ser feita com o próprio carro do franqueado.

O novo modelo já tem três novos clientes, franqueados que estavam negociando uma franquia no formato de uma loja e, por causa da crise do coronavírus, decidiram pelo modelo de vendas remotas.

“Fomos para o mundo digital. Paramos de imprimir tabloides de preços e passamos a patrocinar posts no Facebook”, diz Leonardo Castelli, presidente da Ecoville. Ele conta, ainda, que a empresa distribuiu manuais aos franqueados sobre como estreitar o relacionamento com clientes através das redes sociais.

As outras franquias, que também contavam com delivery, passaram a intensificar esse modelo de vendas. Com uma demanda aquecida por produtos de limpeza, o delivery cresceu 80% em uma semana. Cerca de 80% das lojas da Ecoville continuam abertas e operando, pois estão em cidades não atingidas pela quarentena.

Não é a primeira mudança no modelo de negócios da rede de franquias, que está há 13 anos no mercado. A Ecoville, que surgiu como uma empresa de vendas porta a porta, em 2012 abriu a primeira loja física. Em 2016, já com mais de 140 lojas licenciadas, criou o modelo de franquia. Atualmente, são 320 unidades, 14 delas próprias, em 24 estados brasileiros.

A companhia conta com uma fábrica em Santa Catarina. Somando funcionários próprios, administrativos e na fábrica, são 350 colaboradores.

A Ecoville também anunciou a doação de 10 mil frascos de álcool em gel para instituições de saúde e à população da cidade de Joinville, SC.