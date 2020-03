Coronavírus: Escola Luminova abre seu conteúdo online para não alunos

Sem aulas, com as escolas fechadas por causa da pandemia de coronavírus, é um desafio manter as crianças ocupadas. Atividades escolares a distância são uma boa alternativa para entreter os pequenos, só que nem todos os colégios têm projetos online disponíveis. Para tentar ajudar, a rede de escolas Luminova decidiu abrir sua plataforma digital para todos os estudantes brasileiros do 1º ao 9º ano a partir desta quarta-feira, 25.

A rede já possuía uma infraestrutura tecnológica com atividades e vídeos para os seus 2.500 alunos consumirem em casa. Desde quinta-feira passada, quando a Luminova suspendeu as aulas presenciais, os professores estão se dedicando a alimentar a plataforma com conteúdo novo.

Ao perceber que nem todas as escolas poderiam adotar um modelo a distância rapidamente, a rede decidiu ajudar liberando o acesso para não alunos. “É uma forma da gente contribuir nesse momento que é difícil para tanta gente”, diz o diretor geral da Luminova, Nathan Schmucler.

As crianças e jovens que quiserem acessar o conteúdo devem solicitar um login no site da instituição a partir desta quarta. Depois, os dados de acesso serão enviados por e-mail e aí será possível acessar os vídeos, publicações e atividades pensadas pelos professores para cada idade, de acordo com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular.

“Queremos contribuir com o processo de aprendizagem contínua mesmo nesse momento de suspensão das aulas. Facilitar a vida do pai e da mãe que não quer deixar a criança 100% do tempo no vídeo game ou na televisão”, diz Schmucler.

Na plataforma, não há interação em tempo real com os professores, mas um coordenador fica disponível para tirar dúvidas técnicas sobre o sistema. Os questionamentos pedagógicos deverão ser feitos em um fórum, onde os professores tem até 24 horas para responder os alunos.

História da rede

A Luminova foi lançada em 2019 pelo Grupo SEB para atender as classes B e C. As mensalidades ficam na casa de 600 reais, buscando atender aos mais de 30 milhões de alunos nessa faixa de renda — mais de 60% da população em idade escolar no Brasil.

Até agora a Luminova inaugurou quatro colégios, sendo três na capital paulista e um em Sorocaba, no interior do estado. O modelo de negócio foi replanejado para que a expansão possa acontecer no modelo de franquia. A meta é buscar sócios ao longo dos próximos três anos para chegar em 2023 com 60 escolas operando no Brasil.

O Grupo SEB é um dos maiores de educação básica do país, tendo aproximadamente 50 mil alunos próprios e em torno de 60 mil em escolas parcerias. Além dos colégios de mesmo nome, o grupo é dono da rede Esfera e controla, por exemplo, a operação da escola canadense Maple Bear no Brasil.