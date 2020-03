Coronavírus: clínicas têm atendimento via Whatsapp e exame de graça

Laboratórios e clínicas médicas estão se mobilizando para atender à demanda por exames e consultas relacionados ao coronavírus. O Brasil já tem 200 casos registrados da doença e a tendência é de aumento exponencial nos próximos dias.

A rede de clínicas populares Dr. Consulta criou um serviço de atendimento virtual sobre coronavírus. O serviço é voltado para quem está com sintomas relacionados à doença (como febre, tosse e coriza), que tenha tido contato próximo com algum caso suspeito ou confirmado da doença, ou ainda que tenha visitado continentes com maior propagação do vírus. O atendimeno virtual é feito via chamada de vídeo pelo Whatsapp e custa 45 reais.

A rede já percebeu um leve aumento na procura por orientação de pessoas com sintomas de gripe e aumentou sua capacidade de atendimento em cerca de 10%. “Estamos entrando no outono. O número de pessoas com problemas respiratórios aumenta e elas ficam mais tranquilas se tiverem uma orientação médica. Nosso papel é acalmar e diminuir a ansiredade da população”, afirma o CEO do Dr. Consulta, Renato Velloso. Dependendo do dia, o paciente consegue agedar atedimento virtual para a mesma data.

O Dr. Consulta também disponibiliza exames para identificar se a pessoa está ou não com coronavírus. O exame está disponível em todas as unidades da rede e custa 140 reais. Os pacientes que agendarem um exame do tipo são recebidos em uma área específica da clínica, para evitar o contato com outros pacientes. “Montamos uma estratégia para que a pessoa fique o menor tempo poíssvel no centro médico”, explica Velloso. A rede tem hoje 55 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

A rede de exames clínicos Labi irá disponibilizar uma cota de exames gratuitos para detecção do coronavírus. Serão 10 coletas residenciais por dia na cidade de São Paulo, cerca de 50% da capacidade de coleta da rede. Os exames serão feitos mediante agendamento e pedido médico e a gratuidade é voltada para pessoas com mais de 80 anos.

“A Labi surgiu para tornar exames mais acessíveis. O teste para coronavírus é caro e queremos dar acesso à população de risco e com baixa condição financeira”, diz Marcelo Noll Barboza, cofundador da startup de saúde. A empresa também está contratando mais funcionários. Por enquanto não houve nenhum caso de contágio na equipe, mas a Labi está se preparando caso seja impactada. “Nosso negócio não pode fechar, temos que continuar atendendo”, diz o empreendedor.