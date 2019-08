Copa do Mundo de Empreendedorismo tem startups vencedoras na etapa Brasil

As startups Eu Ensino, Aptah Bioinformatics e Neurobots são as grandes vencedoras da etapa brasileira do Entrepreneurship World Cup (EWC), a Copa do Mundo de Empreendedorismo. O anúncio aconteceu na última quinta-feira (15), durante o Startup Summit.

Foram 600 inscritos, sendo selecionadas seis startups finalistas. As vencedoras vão representar o Brasil na grande final mundial, que acontece em novembro, na Arábia Saudita, e poderão disputar prêmios em recursos para serem investidos no desenvolvimento do projeto.

A Eu ensino – plataforma de desenvolvimento e conexão de educadores – que oferece apoio para o ciclo de aprendizado do professor e da escola, com foco em gestão de sala de aula e competências socioemocionais, ganhou o primeiro lugar.

A segunda colocada foi a Aptah Bioinformatics – empresa de bioinformática especializada em Drug Design, que desenvolve e valida novos medicamentos e métodos de diagnóstico usando o próprio algoritmo e software certificado.

A terceira selecionada foi a Neurobots – mão robótica controlada remotamente que estimula a reabilitação neurológica de pacientes que tiveram Acidentes Vasculares Celebrais (AVCs). Ainda participaram dos pitches: Size, Gamer Trials e American Insight.

A Copa do Mundo de Empreendedorismo é um programa virtual de aceleração que mobiliza 100 mil empreendedores e oferece prêmios de até US$ 5 milhões. A iniciativa envolve a participação de mais de 100 países interessados em fortalecer o ecossistema de startups, de investidores e de mentores, estimulando a formação de novas gerações de empreendedores e de negócios inovadores.

A EWC ainda oferece acesso a recursos de uma rede capacitada no intuito de fomentar o crescimento de projetos inovadores e os acompanham da fase de ideação até seu efetivo crescimento, independente da maturidade em que se encontram.

Ao compor a programação do Startup Summit, a EWC pretende promover a inserção de negócios brasileiros em um contexto internacional, fortalecer o ecossistema de inovação nacional, estimular o engajamento de empreendedores na criação de novos modelos de negócio, bem como propiciar uma visibilidade institucional para as entidades que compõem o Comitê Nacional.