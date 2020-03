Contra efeitos do coronavírus, governo adia parcelas do Simples

O Comitê Gestor do Simples Nacional editou a Resolução 152, em edição extra do Diário Oficial da União, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no âmbito do Simples. Os pagamentos de abril, maio e junho estão sendo adiados para outubro, novembro e dezembro, respectivamente.

O adiamento de seis meses no prazo de pagamento é uma das medidas para tentar amenizar os impactos da pandemia do novo coronavírus. O secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes, afirmou hoje que o diferimento do pagamento dará um alívio de R$ 22 bilhões para micro e pequenas empresas.