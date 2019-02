Contém 1g volta ao mercado de fragrâncias com nova franquia

São Paulo – Há alguns anos, a rede Contém 1g era conhecida por seus vários tipos de perfumes e cosméticos. Depois de uma reestruturação, passou a investir em itens de maquiagem e virou Contém 1g make-up. Agora, a rede volta ao unvierso das fragrâncias, mas com uma proposta diferente.

A nova marca, Pink Femme, terá mais de 25 tipos de cosméticos, todos com a mesma fragrância. “A empresa no passado já trabalhou com perfumaria e durante todos esses anos veio acumulando esse know how. Agora, percebeu que era o momento de lançar uma nova marca”, explica Daniel Rubini, diretor da Pink Femme e filho do fundador.

O lançamento ocorre na 23ª edição da ABF Franchising Expo, que acontece em São Paulo, até 7 de junho. A expectativa da marca é abrir 20 unidades ainda neste ano. “Isso está no plano, mas eu acredito que deve passar desse número”, indica.

Focada no público feminino das classes B e C, a nova franquia tem foco inicial nas cidades com pelo menos 200 mil habitantes. Os produtos custarão entre 13 e 68 reais e, além da fragrância, todo terão as embalagens pink em comum.

A primeira unidade foi aberta no Shopping Aricanduva, em São Paulo, e mais um quiosque deve ser inaugurado nos próximos dias. Segundo Rubini, os atuais franqueados da Contém 1g têm preferência na expansão. “Toda a nossa rede de franqueados tem essa oportunidade de abrir a nova marca”, afirma.

O investimento inicial para lojas, quiosques e o novo modelo twister é de 95 mil, 78 mil e 48 mil, respectivamente. A taxa de royalties é de 20% sobre o faturamento projetado, que varia de 20 mil a 80 mil reais, com rentabilidade de 15% a 20%. O prazo do retorno do investimento varia de 24 a 36 meses.