Conheça os vencedores do “Oscar” das startups brasileiras

São Paulo – A plataforma de educação à distância Edools foi considerada a melhor startup brasileira do ano de 2018. O título foi dado pelo Startup Awards, premiação conhecida como o “Oscar” do ecossistema de empreendedorismo inovador no Brasil. O anúncio foi feito durante a Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo (CASE), um dos maiores eventos do setor na América Latina.

Em sua quinta edição, o prêmio também consagrou investidores anjos e mentores, instituições de ensino, aceleradoras, empresas e comunidades de empreendedorismo. Ao todo, são 11 categorias premiadas.

Um dos destaques do ano é a presença de entidades do estado de Santa Catarina. A Associação Catarinense de Tecnologia recebeu o prêmio de melhor coworking, enquanto Alexandre Souza, do Sebrae SC, ganhou na categoria “herói do ano”. A Darwin, que ganhou como melhor aceleradora, também possui sua sede no estado.

A premiação é desenvolvida pela Associação Brasileira de Startups. Fundada em 2011, a ABStartups é uma entidade sem fins lucrativos para promover o ecossistema brasileiro de startups. A associação possui cerca de cinco mil startups em sua base de dados.

Confira, abaixo, todos os vencedores do “Oscar” das startups brasileiras: