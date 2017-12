Como escolher o veículo ideal para o seu negócio

Escolher o utilitário de carga correto para o serviço de entregas pode ser o fator fundamental para o sucesso de um novo negócio. Ou, no caso da troca de veículo de uma empresa já estabelecida, essa pode ser a chance de ouro para fazer reduzir custos e melhorar a rentabilidade do negócio no médio e longo prazo. Seja qual for o caso, é preciso estar atento a uma série de detalhes que, à primeira vista, podem não ser tão óbvios.

“Na hora da compra, muita gente só dá atenção ao preço de aquisição ou ao valor das parcelas do financiamento”, diz Leidiane Lima de Oliveira, consultora de negócios do Sebrae, que, diariamente, aconselha os mais variados tipos de empreendedores, que procuram a entidade em busca de orientações para melhorar o desempenho de suas empresas. “Claro que é essencial escolher um veículo que caiba no orçamento. Mas, da mesma forma, é preciso levar em conta outros fatores relacionados ao negócio e outros gastos que vão se apresentar”, completa.

Veja, a seguir, cinco passos básicos para você escolher o utilitário certo para o seu negócio:

Consumo de combustível

O combustível é aquele item que marca presença mensal na planilha de custos dos empreendedores que realizam entregas – não há como fugir disso. Mas é possível escolher um veículo, entre as opções que atendam às necessidades do seu negócio, que ofereça melhores números de consumo para se obter uma boa redução nos custos em médio e longo prazo.

Como as fabricantes divulgam os dados de consumo dos seus veículos, uma simples busca na internet permite fazer a comparação. Imaginemos dois veículos com consumo médio de 10 e 8 quilômetros por litro de diesel na cidade, por exemplo. A diferença pode não parecer tão significativa, mas vamos às contas. Para um empreendedor que roda em média 2 500 quilômetros mensais, o consumo total de diesel seria de 250 e 312,5 litros de diesel. Se considerarmos que, segundo o site da ANP, o preço médio na cidade de São Paulo foi de 3,132 reais (entre 15 e 21 de outubro), o custo mensal com combustível seria de 783 reais e 978,75 reais, respectivamente. Uma diferença de 195,75 reais – e que chega a 2 349 reais no fim de um ano!

A Peugeot Expert é equipada com o motor diesel BlueHDi 1.6, único da categoria no Brasil que atende à norma Euro 6, que entrega 30 kgmf de torque máximo. Imbatível no quesito consumo de combustível, ela roda 11,4 quilômetros com 1 litro de diesel na cidade, fazendo 12,1 quilômetros por litro em uso rodoviário. Sem contar a sua impressionante autonomia, que atinge até 1 000 quilômetros com um tanque.

Custos de manutenção

O gasto com combustível é o mais corriqueiro nas planilhas de custos, mas não é o único em que é preciso ficar de olho. Depois de certo tempo ou após determinada quilometragem, o veículo precisa ser submetido às revisões regulares, em que são realizadas checagens básicas do bom funcionamento do veículo e alguns serviços programados, como a troca de óleo ou o alinhamento e balanceamento de pneus.

Então, antes de assinar o cheque, é também essencial pesquisar e colocar esses valores na ponta do lápis. Algumas marcas disponibilizam pacotes de revisão com preço fixo – ou seja, a não ser que haja a necessidade da realização de algum serviço ou troca de peça fora do programado, você já sabe o quanto vai pagar. Se não for esse o caso, é recomendável ligar para algumas concessionárias da marca e fazer a cotação das primeiras revisões.

A Peugeot Expert também é imbatível quando o assunto é custo de revisão, realizada a cada 20 000 quilômetros. É a nova “best in class” na categoria dos utilitários leves. Veja, abaixo, a tabela com os valores das revisões até os 160 000 quilômetros, cujo pagamento ainda pode ser dividido em duas vezes.

20 000 km – R$ 846

40 000 km – R$ 846

60 000 km – R$ 862

80 000 km – R$ 1 271

100 000 km – R$ 862

120 000 km – R$ 1 168

140 000 km – R$ 862

160 000 km – R$ 2 237

Bem-estar

Quem passa horas a fio no trânsito caótico das cidades ou em longas viagens nas estradas pelo Brasil afora (muitas vezes, longe da conservação ideal) sabe a importância de um veículo que ofereça bem-estar para os seus ocupantes. Um utilitário desconfortável gera mais cansaço e mina o humor de seus ocupantes, afetando diretamente a sua produtividade no dia a dia. Mas, na realidade, existe uma outra questão ainda mais séria: para quem utiliza o veículo como instrumento de trabalho, e fica dentro do carro por longas horas, a falta de estrutura pode levar a dores musculares ou até mesmo problemas mais graves na coluna.

Então, na hora de buscar um utilitário para o seu negócio, sempre realize um test-drive e avalie as reações do veículo em situações diversas. Cheque a ergonomia dos bancos e comandos, o espaço para cabeça e joelhos e a praticidade do habitáculo e o acesso ao compartimento de carga imaginando as situações do seu dia a dia.

Uma cabine confortável e ergonomicamente projetada como a da Expert ameniza o estresse diário e evita problemas de saúde que podem se refletir em gastos inesperados no futuro. A bordo de um interior espaçoso e elegante, com nível de acabamento superior, o motorista acha facilmente a posição ideal para dirigir com a regulagem de ajuste de altura do banco, que conta com apoios de cabeça e braço, e com a regulagem de altura e profundidade do volante. O rodar suave, graças à suspensão independente com sistema de amortecimento variável, à suavidade do trem de força e à direção eletro-hidráulica, pode fazer os ocupantes pensarem que estão em um veículo de passeio.

Carga

Além de compatível com o volume e o peso da carga que o empreendedor transporta diariamente (números que são facilmente acessados em uma pesquisa virtual), é essencial saber se o compartimento é adequado para o tipo de produto com o qual você trabalha. Visite uma concessionária e conheça o veículo de perto, verificando se ele realmente atende a todas as suas necessidades.

O veículo será o seu instrumento diário de trabalho, por isso é fundamental checar como se dá o acesso para o trabalho de carga e descarga, por exemplo. Alguns pequenos detalhes podem fazer diferença na produtividade diária. Não esqueça também de verificar as medidas para saber se ele cabe em sua garagem e se ele consegue acessar pontos estratégicos, como seus principais fornecedores e clientes, caso haja algum tipo de limitação quanto ao tamanho do veículo.

Com capacidade de carga de 1 500 quilos e até 6,6 metros cúbicos de volume, a Peugeot Expert traz algumas funcionalidades que facilitam o dia a dia dos empreendedores na hora de carregar ou descarregar os produtos, como piso baixo, compartimento interno que não é invadido pelas caixas de rodas, além da porta lateral deslizante e as portas traseiras com abertura de até 180 graus. Há também o sistema Moduwork, que permite o transporte de objetos mais longos, de até 4 metros de comprimento. A Expert ainda acessa garagens, estacionamentos e docas com altura máxima de até 1,94 metro, uma versatilidade ímpar em seu segmento.

Design

O design do utilitário pode não interferir diretamente na produtividade diária ou aumentar as vendas do seu negócio. Mas é fato que um veículo bonito pode impressionar na primeira visita a um potencial cliente – e até se transformar no quesito de desempate entre dois fornecedores. Além disso, lembre-se de que a sua marca estará estampada na carroceria do veículo – ele talvez seja o melhor ponto de divulgação de sua empresa e de seus produtos.

Modelo já consagrado na Europa, a Peugeot Expert possui um estilo marcante, que traduz toda a sua robustez combinada com o cuidado com todos os mínimos detalhes, da mesma forma que acontece com os carros de passeio da marca.