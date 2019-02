Como encontrar um bom desenvolvedor para sua empresa

1/12 (dierken/Photopin)

São Paulo - O empresário francês Thomas Pichon compartilhou no Quora as 10 maiores lições de negócio que todode primeira viagem deveria aprender. O usuário, que sempre dá dicas sobrena rede de perguntas e respostas, é autor do livro “Mastering marketing for Startups” (Dominando o marketing para startups) e fundador da The Collaborative Startup, uma iniciativa para ajudar empresários a crescer com suas. Então, se você está iniciando nesse mercado e deseja ter sucesso nessa empreitada, vale a pena dar uma olhada nas 10 lições listadas a seguir.