Como a Flores Online faz entregas em apenas um dia

Para montar o arranjo o mais parecido possível com a imagem do site, as funcionárias recebem uma lista de todas as flores que o buquê precisa conter. As rosas vermelhas são as flores mais comuns para presentes. Já os girassóis, são as mais difíceis de achar e ter em estoque.

A Flores Online foi criada no início do boom da internet, em 1998. Em 2012, a empresa recebeu investimentos da 1800Flowers, maior e-commerce de flores e presentes dos Estados Unidos, e do fundo de investimentos BR Opportunities. Em julho do ano passado, a empresa foi incorporada pelas suas duas concorrentes, a Isabela Flores e Uniflores, no Grupo Flora. Luiz Torres e Lucas Buffo, que já comandavam as outras empresas, assumiram a liderança da Flores Online.