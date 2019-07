Comida, consulta e patinete: Vitacon lançará prédio conectado a startups

A depender da imobiliária Vitacon, colocar o pé para fora do prédio onde você mora será uma tarefa cada vez mais inconveniente. A empresa de apartamentos pequenos e metragem e grandes em espaços compartilhados levará ao mundo físico a proposta de startups (e seus serviços) combinadas à moradia.

Chamada de App Space, a iniciativa será colocada em prática em outubro deste ano. O edifício VN Ueno, no bairro paulistano Bela Vista, será o primeiro a colocar em seu andar térreo cadeiras massageadoras para fazer manicure e pedicure; salas para consultas médicas; estações para alugar carros, bicicletas e patinetes elétricas; e congeladores com marmitas artesanais, por exemplo.

“O morador terá em seu prédio a mesma solução que vê na tela do celular, integrando online e offline”, afirmou Alexandre Frankel, fundador da Vitacon, em evento de lançamento do App Space realizado nesta semana em São Paulo. “Impactamos mobilidade, custo e qualidade de vida por meio da moradia, atuando como um representante da nova economia, agora junto dos aplicativos.”

A Vitacon já fechou parceria com as startups Apptite (alimentação), BTFit (academia); Docway (consultas médicas); DogHero (passeio e hospedagem de cães); Grow (bicicletas e patinetes elétricas); iFood (alimentação); Lev (bicicletas elétricas); Loopkey (controle de acesso); Movida (carros); Omo Lavanderia (lavagem e secagem de roupas); Singu (beleza e bem-estar); e Turbi (carros). Todas as startups oferecerão benefícios aos moradores, como descontos.

O App Space foi desenvolvido e será operado pela Housi, spin-off da Vitacon que faz locação online, gestão patrimonial e criação de experiências aos moradores. No aplicativo da Housi, já é possível pedir os serviços dessas startups parceiras. Agora, elas estarão também “plugadas” nos andares térreos dos edifícios. “Os prédios serão atualizáveis em suas propostas, assim como atualizamos os aplicativos em uma tela de celular”, compara Frankel.

A Vitacon tem 64 prédios e pretende lançar mais dez edifícios até o final de 2019. Destes, 15 terão em seu andar térreo o conceito de APP Space no mesmo prazo. Nos próximos dois anos, o conceito deverá estar em 90% dos novos lançamentos da Vitacon.

Startups — e seus objetivos

A Turbi tem 250 carros disponíveis para aluguel na cidade de São Paulo e um total de um milhão de quilômetros rodados por seus veículos. A startup trabalha em prédios da Vitacon há um ano. “Testamos colocar estações em um dos prédios, no bairro da Vila Olímpia, e vimos adesão dos moradores. Hoje, estamos em 12 prédios da Vitacon”, afirma o fundador Diego Lira. Os moradores poderão alugar os modelos Hyundai HB20,Nissan Kicks, Mitsubishi Lancer e Mini Cooper.

Enquanto a Turbi foca em expandir sua operação principal, a empresa de delivery de pratos feitos por pequenos produtores usará o espaço no VN Ueno para testar novas frentes de negócio. Segundo o cofundador Guilherme Parente, a Apptite terá uma cozinha gourmet compartilhada e instalará congeladores com marmitas artesanais aos moradores. Atuando no centro expandido de São Paulo, a Apptite medeia 500 entregas por dia e possui 400 cozinheiros e 200 mil downloads em seu aplicativo.

Fabio Tiepolo, da startup Docway, também testará um novo formato no edifício da Vitacon. Criada em 2015, a Docway faz 15 mil atendimentos médicos por aplicativo e domicílio por ano, com 4,5 mil médicos atuando em 360 cidades brasileiras. No VN Ueno, terá sua primeira sala privativa em um prédio para realizar as consultas. “Atendemos jovens que querem saúde na palma de mão.”

A BTFit, divisão digital de rede de academias BodyTech, também irá do aplicativo ao espaço dedicado. A “academia de bolso”, que oferece um algoritmo de elaboração de treinos sem uso de equipamentos e vídeos de 15 a 30 minutos com aulas, recebe 120 mil usuários por mês. No VN Ueno, os moradores poderão praticar atividades físicas na academia do prédio e a BTFit colocará treinadores no espaço. “Atenderemos pessoas que não gostam do ambiente de academia, mais do que nossa outra parcela de público, que não pode pagar a mensalidade tradicional”, afirma Bruno Franco, diretor de marketing e tecnologia da BodyTech.