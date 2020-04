Claro cria plataforma para ajudar comerciante local a vender na crise

A operadora de telefonia Claro anunciou nesta quarta-feira 15 uma iniciativa para ajudar pequenas empresas e prestadores de serviço durante a crise causada pelo novo coronavírus. A partir da próxima semana, a companhia vai notificar seus clientes com sugestões de comércios e serviços disponíveis em seus bairros. A campanha, chamada “Push do Bem”, usa geolocalização dos celulares para funcionar.

Os empresários e prestadores de serviço que quiserem participar devem se cadastrar no site Push do Bem. Com a plataforma, eles poderão enviar notificações com até cinco imagens de seus produtos e serviços para o público da sua região. Ao receber a notificação, o cliente poderá fazer a compra por telefonema ou mensagem de WhatsApp.

“O isolamento social traz um grande desafio para os empreendedores. Muitos estão se adaptando ao mundo de vendas e atendimento remoto, enfrentando diversos desafios na migração”, diz Roberta Godoi, diretora do segmento de Pequenas e Médias Empresas da Claro.

O serviço será válido para todo o Brasil. Na primeira fase da campanha, as notificações só serão enviadas para os usuários que têm o aplicativo #NET-CLARO-WI-FI instalado no celular. Depois, todos os clientes com algum aplicativo da Minha Claro Móvel serão impactados.

Durante a pandemia, a companhia lançou também o Hub Claro Empresas, em que centraliza iniciativas lançadas também por outras empresas para estimular a economia durante o período de isolamento social. “Existem diversas fontes de informações para auxiliar os pequenos empreendedores, mas estão dispersas e difíceis de encontrar. Por isso, vamos centralizá-las”, afirma Godoi.