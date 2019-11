Cerca de 60 fintechs poderão ser autorizadas em 2020, indica Campos Neto

Brasília — O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou nesta terça-feira que cerca de 60 fintechs poderão ser autorizadas no ano que vem, projeção feita a partir de conversas com advogados.

Em apresentação exibida em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Campos Neto apontou que 13 fintechs de crédito já foram autorizadas pelo BC. Vinte pedidos seguem na fila.

Em relação a iniciativas que vêm sendo gestadas no BC, ele afirmou que o projeto para assistência de liquidez para bancos com o uso de crédito privado como colateral terá como consequência a necessidade de um volume de compulsório muito mais baixo. Esse projeto vai começar a fazer efeito em um ano e meio a dois, disse Campos Neto.

Ele também estimou para o segundo semestre de 2020 a implantação faseada do open banking no Brasil. De acordo com o presidente do BC, o pagamento instantâneo também já estará em vigor “no fim do ano que vem”.