Carnaval: sucesso em Olinda, empresa de festas open bar chega a SP

O Carnaval está aí e quem for passar o feriado em São Paulo terá mais uma opção de folia. A cidade recebe a partir de sábado o Carnaval na Cidade, uma festa no Jockey Club promovida pela Carvalheira, agência de Recife que tem feito sucesso no Carnaval de Olinda.

A festa é fechada – os ingressos estão no quinto lote e custam 390 reais por dia. Para quem estiver disposto a pagar o preço, a programação inclui Anitta, Gustavo Mioto e Atitude 67, além dos blocos Bangalafumenga, Vou de Táxi e Monobloco. “É uma experiência de festival no Carnaval. Temos atrações nacionais e locais, intervenções artísticas e open bar. É um formato que ainda não é forte em São Paulo”, afirma o diretor executivo, Victor Carvalheira.

A ideia é reproduzir em São Paulo um modelo que tem dado certo no Nordeste. O “Carvalheira na Ladeira”, festa de Carnaval da marca promovida desde 2014 em Olinda, atraiu 25 mil pessoas no ano passado. Cada folião paga 500 reais por dia de festa. Com 18 eventos por ano e um público anual de 80 mil pessoas, a empresa faturou 30 milhões de reais em 2018, quase 100% a mais que o faturamento de 2017, de 16 milhões de reais.

A companhia nasceu de uma festa. O empreendedor conta, em 2004, teve a ideia de fazer uma comemoração de fim de ano na cachaçaria de seu pai em Recife. No mercado há 20 anos, a cachaçaria também leva o nome da família: Carvalheira. É uma marca especializada em cachaças premium — as bebidas são envelhecidas em barris de carvalho por cinco anos.

“Quando falei da ideia para o meu pai, ele insistiu que precisávamos tomar um cuidado muito grande, não podia dar nada de errado, caso contrário poderia atrapalhar a marca”, lembra. Uma das propostas era que o cliente entrasse na festa e não precisasse se preocupar com mais nada. Por isso, até hoje as festas da empresa funcionam no modelo open bar, com bebida à vontade, inclusive a cachaça Carvalheira.

A primeira festa reuniu 1.500 pessoas. A marca passou então a promover três eventos ao ano até que, em 2016, formalizou de fato o negócio. Até então, os sócios tinham outras atividades e tocavam as festas de forma paralela. A agência Carvalheira tem hoje oito sócios: além do diretor executivo, fazem parte do negócio Geraldo Bandeira, Rafael Lobo, Jorge Peixoto

Hoje, a divisão de eventos da Carvalheira é maior que a cachaçaria, que fatura 4 milhões de reais ao ano e o pai de Victor, Eduardo Carvalheira, também passou a atuar na divisão de eventos. A marca de cachaça ficou sob responsabilidade do irmão, Cristiano Lumack.

As festas da empresa acontecem principalmente em Recife, mas já ela já realizou eventos em Maceió, Fortaleza e agora São Paulo.

Com o crescimento das festas, a companhia também começou a fazer ações para marcas. Hoje, 70% do faturamento vem dos eventos e 30% vêm de das atividades de marketing. Nesse segmento, a Carvalheira faz desde redes sociais até ações para aproximação da marca com o público. Em um projeto recente, a agencia redecorou os quiosques da praia de Boa Viagem, em Recife. Dentre os clientes da Carvalheira estão Ambev, Toyota e Johnson’s.

Agora, o foco da Carvalheira é se estabelecer em São Paulo. O risco da empreitada é ser engolida por um mercado com mais concorrência que o do Nordeste. “Para isso estamos chegando com parceiros de peso”, afirma Carvalheira. O Carnaval na Cidade será realizado em parceria com a Audiomix, que promove a VillaMix, e a Fishfire.

Outra meta para 2019 é colocar um pé na Europa. A empresa negocia a realização de um evento em Lisboa, Portugal, ainda este ano.