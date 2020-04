Caixa e Sebrae anunciam R$ 7,5 bi em crédito para pequenas empresas

A Caixa Econômica Federal e o Sebrae anunciam nesta segunda-feira 20 uma parceria para facilitar o acesso a crédito para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas. A parceria visa reduzir o impacto provocado pela crise do coronavírus sobre os pequenos negócios no Brasil.

Com as linhas de crédito disponibilizadas pela Caixa e as garantias complementares concedidas pelo Sebrae por meio do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), a expectativa é injetar 7,5 bilhões de reais em linhas de crédito.

De acordo Pedro Guimarães, presidente da Caixa, a parceria tem como objetivo apoiar um dos setores que mais sofre com a pandemia. “O banco disponibilizará melhores condições de taxas, prazo e carência, de forma a atender a demanda por crédito desse setor tão importante para a economia”, afirma o presidente em nota.

O fundo do Sebrae viabiliza garantias para que as micro e pequenas empresas possam cumprir as exigências dos bancos para concessão de crédito. Antes da crise causada pelo novo coronavírus, o fundo tinha aproximadamente 470 milhões de reais em recursos disponíveis. No começo de abril, o Sebrae anunciou que iria destinar 50% de sua arrecadação nos próximos meses para o Fampe, o que adicionou mais 500 milhões de reais ao fundo.

O Sebrae irá acompanhar os donos de pequenos negócios nas negociações com os bancos, dando assistência para mitigar o risco da operação de crédito. “O Fampe funciona como um salvo-conduto, que vai permitir aos pequenos negócios, incluindo até o microempreendedor individual, obterem os recursos para capital de giro, tão necessários para atravessar a crise provocada pela pandemia do coronavírus, mantendo os negócios e o emprego”, diz, em nota, o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

Veja abaixo as condições de crédito: