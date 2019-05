Caçadores de unicórnios: os fundos que mais apoiaram startups bilionárias

O mundo já possui 344 unicórnios, ou negócios inovadores avaliados em um bilhão de dólares ou mais. Por trás de algumas dessas startups valiosas, inclusive as brasileiras, há um denominador comum: os fundos de investimento que as apoiaram.

Segundo a empresa de análises CB Insights, mais de dois mil fundos investiram nos unicórnios que conhecemos hoje. Por enquanto, 72% deles acertaram apenas uma vez, sendo responsáveis por um unicórnio.

Os 28% investidores restantes são um seleto grupo, responsáveis por criar até dezenas de startups avaliadas em um bilhão de dólares ou mais. Tais fundos foram apelidados de “caçadores de unicórnios” pela CB Insights.

Veja, a seguir, quais são eles:

Caçadores de unicórnios: quantidade

Em 2018, 143 investidores institucionais possuíam ao menos cinco unicórnios em seu portfólio de investimentos. No ano anterior, havia 76 investidores do tipo.

O fundo Tiger Global Management é o que mais possui unicórnios em seu portfólio de investimentos, com 42 deles. Em segundo lugar está a gigante de tecnologia chinesa Tencent, com 40. A empresa japonesa SoftBank ficou com a medalha de bronze, com 38 unicórios.

A tabela abaixo mostra os 10 maiores caçadores de unicórnios em número de startups bilionárias, com as principais apostas:

Caçadores de unicórnios: valuation

Já o SoftBank possui está em primeiro lugar quanto ao valor de mercado acumulado de unicórnios, com suas 38 startups bilionárias avaliadas em 389 bilhões de dólares. O Tiger Global Management está em segundo lugar, com 269 bilhões de dólares em valuation acumulado de unicórnios. O fundo Fidelity Investments é o terceiro da lista, com avaliação de mercado total de suas startups bilionárias em 231 bilhões de dólares.

O infográfico abaixo mostra os dez maiores caçadores de unicórnios por avaliação de mercado acumulada. Cada bolha representa o valuation da startup e cada cor é relativa ao número de investimentos que o fundo fez na mesma companhia, de cinza (um aporte) a azul escuro (seis ou mais aportes):

Os unicórnios queridinhos

Algumas startups bilionárias são as queridinhas dos fundos condecorados acima. A gigante de economia compartilhada de apartamentos Airbnb já recebeu recursos de oito dos dez maiores investidores de unicórnios. A Uber foi apoiada por seis deles. Em terceiro lugar está a startup de pagamentos Stripe, com cinco investidores da tabela acima.

O Brasil já possui seus próprios unicórnios, como o aplicativo de mobilidade urbana 99 e a fintech Nubank. Aportaram nessas startups alguns fundos da lista, como SoftBank, Tiger Global Management, Tencent, Sequoia Capital e DST Global. Outros fundos, como Andreessen Horowitz, apostaram em startups em estágio mais inicial, como a imobiliária Loft. Os caçadores de unicórnios já chegaram por aqui, à procura das próximas startups bilionárias.