Cabines que passam protetor solar fazem o sucesso dos resorts

Nada consegue estragar suas férias na praia mais rápido que uma queimadura solar. Se você se queimar demais, tudo o que deveria ser divertido deixa de ser: as massagens no spa causam dor, passar o dia bebendo na piscina dói, passear de jet ski machuca. Ouvir seu parceiro obcecado com o cuidado da pele repetindo “eu avisei” sem parar também é um suplício.

Os hotéis também sofrem com essas queimaduras. Como algumas de suas maiores margens – de até 70 por cento – provêm de coquetéis à beira da piscina, excursões e serviços de spa, eles também veem os benefícios de usar protetor solar.

É aí que entra em cena a SnappyScreen, uma startup com sede em Nova York cujas cabines de spray de protetor solar prometem proteção da cabeça aos pés, sem sujeira e em apenas 10 segundos. As cabines já estão disponíveis em 10 hotéis e resorts nos EUA, no México e no Caribe – como o Andaz Mayakoba, na Riviera Maya do México, o Gurney’s Montauk, o Four Seasons Dallas, em Las Colinas, e o Aruba Marriott Resort.

De acordo com a CEO e fundadora da SnappyScreen, Kristen McClellan – que teve a ideia da empresa quando era uma caloura de 19 anos da Universidade de Cornell -, os hóspedes gastam em média US$ 26 a mais por pessoa por dia em alimentos e bebidas à beira da piscina quando há uma cabine SnappyScreen gratuita nas proximidades.

“O aumento dos gastos é apenas um dos fatores”, diz ela. “Em uma época em que cada vez mais pessoas fazem as reservas pela internet, a cabine pode fazer a diferença entre uma crítica de quatro ou de cinco estrelas no TripAdvisor”, explica ela.

No Four Seasons Dallas, em Las Colinas, onde a cabine SnappyScreen foi instalada antes do início da temporada de verão de 2017, o departamento de alimentos e bebidas registrou um aumento de US$ 170.000 em relação ao ano anterior. De acordo com Vail Tolbert, diretora de comunicações da propriedade, esse é um pico de receita de 31 por cento, e a cabine é um benefício “ideal para o Instagram”, que funciona como marketing gratuito para os jovens.

Como funciona

As máquinas SnappyScreen são uma espécie de cabine de bronzeamento a jato, mas com o efeito oposto. Em uma tela digital sensível ao toque, os hóspedes respondem a duas perguntas para informar a altura e o tipo desejado de proteção solar (FPS 15, 30 ou 40). Depois, dentro da cabine revestida, eles sobem em um pedestal que gira enquanto eles são suavemente borrifados com uma fórmula patenteada de filtro solar com amplo espectro UVA/UVB.

“Procurávamos um filtro solar de spray contínuo que fosse também antialérgico, resistente à água, inofensivo para os recifes, de secagem rápida e sem oxibenzona, parabenos e sem álcool, mas descobrimos que é realmente difícil reunir todas essas qualidades em uma lata”, explica McClellan. Ela passou um ano desenvolvendo um produto que atendia a esses padrões e que pudesse ser aplicado sobre roupas, um fator que popularizou a cabine SnappyScreen também entre os golfistas, além dos banhistas.

Na maioria dos resorts, o uso da cabine SnappyScreen é oferecido gratuitamente, como um aprimoramento das barraquinhas que oferecem loções de protetor solar de cortesia. Em outros, custa US$ 5 por aplicação, que os hóspedes podem incluir na conta do quarto.