C6 Bank, de ex-BTG, recebe autorização do Banco Central para operar

São Paulo – O C6 Bank, banco digital criado por ex-executivos do BTG Pactual, recebeu autorização do Banco Central para começar a operar. A aprovação foi publicada nesta sexta-feira (18) no Diário Oficial da União.

Inicialmente, apenas funcionários do banco e convidados terão acesso aos serviços, mas a instituição financeira pretende abrir para novos clientes até o final do primeiro semestre. Como os concorrentes Inter e Original, a empresa será sem agências e não vai cobrar tarifas de manutenção de conta ou de serviços bancários. Transferências e saques serão feitos por meio da rede 24 Horas.

Como os bancos tradicionais, o C6 Bank vai oferecer investimento em CDBs, cartão de débito e crédito e pagamento de boletos, entre outros serviços. No entanto, a promessa é dar empréstimos com taxas de juros mais baixas, por causa do modelo de operação de baixo custo. Além de oferecer produtos próprios, o banco vai distribuir serviços de outras empresas no seu marketplace.

O presidente do banco será Marcelo Kalim, ex-sócio do BTG Pactual e um dos idealizadores do projeto. Os investimentos dos acionistas somarão 500 milhões de reais até dezembro. Atualmente, o banco tem 320 funcionários, que já testam o cartão de crédito da instituição.

Na sede do C6 Bank, em São Paulo, também funcionará um hub para startups, o Opp, que abrigará um programa de formação para empreendedores que une aporte de capital e mentoria.