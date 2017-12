Biquini de fita adesiva de Anitta já está à venda no comércio

Depois do sucesso do clipe de Vai, Malandra, último single de Anitta, o biquíni de fita adesiva se tornou um dos assuntos do momento.

A peça é usada pela cantora em diversas cenas do vídeo, filmado na laje da própria Erika Bronze, empresária que popularizou a técnica.

No dia da estreia do clipe, muitas brincadeiras foram feitas sobre o look ser uma grande aposta para o verão e, principalmente, o carnaval.

Ao que tudo indica, alguns comerciantes levaram à sério e já estão vendendo o biquíni de fita adesiva no comércio popular.

Um usuário do Twitter encontrou a peça em uma barraca em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e fez uma publicação com a foto, marcando Anitta. A cantora logo respondeu, com uma longa risada: “Eu tô morrendo”.