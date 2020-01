Beyond Meat testa novo nugget da KFC mais parecido com frango

A Beyond Meat e a KFC estão expandindo os testes com nuggets de frango “fake” após o sucesso de um experimento inicial em Atlanta. Desta vez, oferecendo um produto com aparência e sabor de carne fatiada de uma ave.

A partir de 3 de fevereiro, o Beyond Fried Chicken estará disponível em cerca de 70 restaurantes da KFC em Charlotte, Carolina do Norte, e em Nashville, Tennessee, disseram as empresas. O teste deve durar até 23 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques.

O experimento marca um avanço da tecnologia da Beyond Meat. Enquanto clientes ansiosos de Atlanta no verão do ano passado provaram um produto moído, moldado, empanado e frito, a nova oferta representa um nugget feito para replicar um corte real de peito de frango.

“Se você observar o que lançamos em Atlanta versus o que estamos fazendo hoje, todos concordamos que precisamos obter essa estrutura de músculo”, disse Ethan Brown, presidente da Beyond Meat, que então abriu um nugget para exibir o interior.

Desde a oferta pública inicial da Beyond Meat em maio de 2019 – uma dos IPOs mais bem-sucedidas do ano -, a empresa tem fechado importantes parcerias com redes de fast-food.

Os hambúrgueres da empresa podem ser encontrados em todos os restaurantes Carl’s Jr. e Hardee nos Estados Unidos, e estão sendo testados no McDonald’s no Canadá. As salsichas da marca são vendidas em mais de 9 mil unidades da Dunkin. No teste de Atlanta com a KFC, o produto esgotou em menos de cinco horas.

A Beyond Meat, com sede em El Segundo, Califórnia, não está sozinha na oferta de uma dieta com menos carne. A Impossible Foods vende seus hambúrgueres à base de soja em mais de 7 mil restaurantes do Burger King nos EUA, como também nas redes White Castle e Red Robin. As maiores empresas de alimentos, como Nestlé e a Conagra Brands, também estão fabricando seus próprios hambúrgueres à base de plantas.

Mas a questão é quanto tempo a empolgação pode durar, tanto para consumidores quanto para varejistas.

No início do mês, em meio à queda das vendas do Impossible Whopper, o Burger King fez uma promoção de dois por um de US$ 6, quase metade do preço sugerido anteriormente de US$ 5,59 por sanduíche. E a Tim Hortons, no Canadá, parou de vender tanto o Beyond Burger quanto o sanduíche Beyond Breakfast com salsicha falsa.